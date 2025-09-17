Trong khi nhiều hãng xe đang dồn toàn lực vào ô tô điện, Toyota vẫn kiên định với hướng đi riêng, đó chính là nhiên liệu hydro. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu loại nhiên liệu sạch thay thế, hãng xe Nhật Bản tin rằng công nghệ hydro không chỉ là giải pháp bổ sung mà còn có thể thay thế động cơ diesel trong vài thập kỷ tới.

Toyota vẫn coi hydro là nhiên liệu của tương lai. Ảnh: Motor1

Mặc dù ông Sean Hanley – Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng và tiếp thị của Toyota Úc thừa nhận rằng "mọi người đang coi thường hydro" vào thời điểm hiện tại, nhưng ông vẫn tin rằng công nghệ này cuối cùng có thể thay thế động cơ diesel truyền thống.

Trong buổi phỏng vấn với Car Expert, vị phó chủ tịch này chia sẻ: “Diesel chưa biến mất ngay trong 10 năm tới. Nhưng về lâu dài, tôi tin rằng hydro sẽ thay thế diesel. Một chiếc xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro hoàn toàn có thể làm được những gì xe máy dầu đang làm, thậm chí còn tốt hơn.”

Toyota không phải tay mơ trong lĩnh vực này. Hãng đã nghiên cứu xe chạy pin nhiên liệu hydro từ những năm 1990 và chính thức giới thiệu mẫu Toyota Mirai vào năm 2014. Đây cũng là chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên sử dụng công nghệ này. Trước đó, Honda từng giới thiệu FCX Clarity năm 2008 nhưng doanh số không cao.

Toyota Mirai là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên sử dụng nhiên liệu hydro. Ảnh: Toyota

Trên thực tế, nhiên liệu hydro đã có lịch sử hơn 200 năm, khi chiếc xe gắn động cơ De Rivaz năm 1807 đến Electrovan của General Motors năm 1966 – mẫu xe pin nhiên liệu hydro đầu tiên thế giới, phát triển song song với công nghệ NASA áp dụng cho chương trình Apollo.

Giống như xe điện, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay chính là cơ sở hạ tầng trạm nạp hydro. Đây là vấn đề thiếu đầu tư ở Mỹ và khó có thể cải thiện trong thời gian tới. Năm ngoái, Shell đã đóng cửa toàn bộ 7 trạm nạp hydro tại California vào năm ngoái do tình hình kinh doanh ảm đạm.

Hạ tầng trạm sạc hydro vẫn là vấn đề nan giải cần các nhà sản xuất ô tô giải quyết. Ảnh: TMC

Tuy nhiên, dù cơ sở hạ tầng hạn chế và mức độ quan tâm thấp không ngăn cản được Toyota cùng nhiều hãng xe khác tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu công nghệ này. Lý do chủ yếu là các hãng coi hydro là một giải pháp thay thế sạch hơn xăng, mang lại trải nghiệm tiếp nhiên liệu tương tự.

Đầu tháng 9/2025, BMW cũng vừa giới thiệu hệ thống pin nhiên liệu hydro thế hệ mới, dự kiến thương mại hóa từ năm 2028. Hệ thống mới là một phần của sự hợp tác giữa BMW và Toyota. Hiện chưa rõ hệ thống pin nhiên liệu hydro sẽ được trang bị cho mẫu xe nào. Trước đây, BMW đã sử dụng trên mẫu X5 để thử nghiệm công nghệ này.

BMW vừa giới thiệu động cơ hydro thế hệ mới vào đầu tháng 9 vừa qua. Ảnh: BMW

Ngược lại, Tập đoàn Stellantis hiện đang sở hữu 14 thương hiệu ô tô và là tập đoàn lớn thứ 3 trong ngành ô tô toàn cầu lại cho rằng hydro chỉ là “ngách” và tuyên bố ngừng đầu tư vào công nghệ này

Mặc dù chưa thể phổ biến như xe điện, công nghệ hydro vẫn được nhiều hãng xe lớn coi là một phần quan trọng của chiến lược dài hạn. Với Toyota, niềm tin này chưa bao giờ lung lay. Hãng khẳng định hydro không chỉ là nguồn năng lượng sạch mà còn có khả năng đảm nhận vai trò của dầu diesel trong ngành vận tải nặng, logistics và cả xe du lịch trong tương lai.

Tổng hợp (Motor1, CarExpert)

