Nhiều "lần đầu tiên" xảy ra với Hyundai Accent

Dựa theo báo cáo bán hàng từ Tập đoàn Thành Công (TC Group), doanh số bán hàng của Hyundai Accent trong tháng 8/2025 chỉ ghi nhận 332 xe, giảm 34% so với tháng 7 và lần đầu tiên đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng của Hyundai, xếp sau Tucson và Creta.

Doanh số của Accent đạt đỉnh vào tháng 3 vừa qua với 1.049 xe bán ra, tuy nhiên mẫu xe này đã không thể duy trì được đà tăng trưởng và liên tục sụt giảm trong những tháng gần đây. Đặc biệt là cú trượt dốc mạnh trong tháng 8/2025 khi lần đầu tiên chỉ có hơn 300 xe được giao tới tay khách hàng đã khiến mẫu xe này bị các đối thủ bỏ lại phía sau.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Group, Hyundai Accent cũng đã có "lần đầu tiên" tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng những mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất tháng. Các vị trí xếp trên lần lượt là Honda City (1.136 xe), Toyota Vios (726 xe) và Mazda2 (399 xe).

Doanh số cộng dồn 8 tháng năm 2025, Hyundai Accent cũng mới chỉ bán được 4.629 xe, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này kém Honda City gần 1.300 xe và bị Toyota Vios bỏ xa gần 2.600 xe để "lần đầu tiên" đứng ở vị trí thứ 3 phân khúc tính theo doanh số lũy kế.

Nguyên nhân khiến Accent hụt hơi trong cuộc đua doanh số

Theo các chuyên gia phân tích, sự tụt dốc của Hyundai Accent trong 8 tháng đã qua của năm 2025, từ vị thế á quân năm 2024 với 13.538 xe bán ra, chỉ sau Toyota Vios, có thể được lý giải bởi sự cộng hưởng của nhiều yếu tố mang tính thị trường, xu hướng tiêu dùng và sản phẩm.

Xét trên góc độ thị trường, phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam luôn là một "chiến trường" nóng bỏng. Trong năm 2025, cuộc cạnh tranh này ngày càng trở nên gay gắt hơn.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Honda City cũng đã có những bước tiến ngoạn mục trong năm nay. Đặc biệt, nhờ chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 7 và 8, doanh số của City đã tăng vọt. Mỗi tháng đều ghi nhận trên 1.100 xe, giúp mẫu sedan cỡ B của Honda vượt mặt Hyundai Accent và gây áp lực lớn lên các đối thủ còn lại.

Trong khi đó, "ông vua doanh số" Toyota Vios vẫn duy trì được doanh số ổn định nhờ hàng loạt chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và có được một lượng khách hàng trung thành, ưa chuộng thương hiệu xe Nhật.

Hơn hết, Toyota Vios giờ đây không còn được ví như "thùng tôn di động" mà các trang bị tiện nghi, an toàn trên mẫu xe này hiện cũng không hề thua kém đối thủ nào. Điều này tạo ra một rào cản lớn cho bất kỳ mẫu xe nào muốn vươn lên vị trí dẫn đầu.

Về xu hướng tiêu dùng, chuyên gia ô tô - nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhận định: "Một trong những nguyên nhân khách quan và quan trọng nhất là sự thay đổi rõ rệt trong thị hiếu của người tiêu dùng Việt. Xu hướng lựa chọn các mẫu xe gầm cao đa dụng (SUV/CUV) thay cho sedan truyền thống ngày càng trở nên phổ biến. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Accent mà còn tác động lên toàn bộ thị trường sedan."

Hyundai Accent chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của chính "gà nhà" như mẫu xe gầm cao Hyundai Creta. Ảnh: Hyundai Thành Công

Minh chứng rõ ràng nhất là ngay trong chính nội bộ của Hyundai, các mẫu xe gầm cao như Hyundai Tucson và Creta liên tục thay thế Accent để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng trong những tháng gần đây. Điều này cho thấy sự dịch chuyển trong chiến lược sản phẩm và sự ưu tiên của khách hàng.

Vị chuyên gia ô tô này phân tích thêm, đối với phân khúc xe dịch vụ vốn là mảnh đất kinh doanh của Hyundai Accent giờ đây bị các dòng xe điện giá rẻ, đặc biệt là các xe VinFast với chính sách miễn phí sạc được rất nhiều tài xế dịch vụ ưa chuộng xâm chiếm mất thị phần.

Cùng với đó, thị trường ô tô Việt Nam hiện đang trong giai đoạn thấp điểm và chưa thấy dấu hiệu phục hồi khiến việc tái đầu tư mua xe mới với giới kinh doanh không phải ưu tiên, đồng nghĩa những mẫu xe như Accent chưa thể hút khách, dù nhà phân phối Hyundai ở Việt Nam đang rất mạnh tay hỗ trợ đại lý.

Về phương diện sản phẩm, kể từ khi Hyundai Accent thế hệ mới ra mắt vào tháng 5/2024, mẫu xe này được giới chuyên môn đánh giá là có sự đột phá về thiết kế. Tuy nhiên, thiết kế mới của Accent giống như một "con dao hai lưỡi".

Trong bối cảnh buộc phải lựa chọn, khách hàng sẽ tập trung vào những mẫu xe có độ tin cậy và tính thanh khoản cao như Toyota Vios. Ảnh: Ngô Minh

Nó có thể vừa là điểm thu hút mạnh mẽ với một nhóm khách hàng trẻ tuổi thích công nghệ, nhưng cũng vừa là rào cản với tệp khách hàng trung tuổi, những người mua xe lần đầu hoặc những ai ưa chuộng sự đơn giản, không lỗi mốt theo thời gian.

Thế nhưng, nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh khẳng định: "Thiết kế của Hyundai Accent thế hệ mới không phải là yếu tố có thể tác động đáng kể đến việc mua xe của khách hàng. Trong bối cảnh thị trường ô tô hiện nay, nếu phải lựa chọn, người mua xe ở phân khúc sedan cỡ B vẫn sẽ ưu tiên mua những mẫu xe thương hiệu Nhật như Toyota Vios hay Honda City vì khả năng giữ giá, độ tin cậy và dễ thanh khoản hơn."

Thị trường ô tô Việt đầy khắc nghiệt

Hyundai Accent đang phải đối mặt với một "cơn bão kép" tại thị trường ô tô Việt Nam. Ảnh: Hyundai Thành Công

Sự sụt giảm doanh số của Hyundai Accent trong năm 2025 là một minh chứng rõ nét cho sự khắc nghiệt của thị trường ô tô Việt Nam. Mặc dù thế hệ mới ra mắt giữa năm 2024 được đánh giá cao về thiết kế và trang bị, Accent đang phải đối mặt với một "cơn bão kép".

Đó là sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ cùng phân khúc và sự thay đổi căn bản trong xu hướng lựa chọn xe của người tiêu dùng. Để có thể quay trở lại cuộc đua, Hyundai Accent sẽ cần những chính sách bán hàng đột phá và hấp dẫn hơn trong những tháng cuối năm.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!