Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phí Thế Hiến (SN 1980), Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1981, đều ở Hà Nội) lần lượt mức án 15 năm tù và 13 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, ông Hiến có quan hệ tình cảm với bà Mai. Năm 2019, đôi nhân tình bàn bạc và thống nhất đăng ký thành lập Công ty Cổ Phần Đầu tư Địa Ốc Giao Châu do bà Mai làm giám đốc.

Do kinh doanh thua lỗ, đến nay công ty không hoạt động, không có nhân viên. Vì cần tiền để tiêu xài, bị cáo Hiến và Mai đã thực hiện hành vi lừa đảo để lấy tiền.

Cụ thể, ông Hiến tự giới thiệu với mọi người mình là “con của đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp và là con rể của đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an Hà Nội”. Bị cáo Hiến còn nói dối tên là Lê Hiền hoặc Lê Minh, mang quân hàm Thiếu tướng, công tác tại Tổng Cục II (Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng) và giới thiệu bị cáo Mai là vợ của mình, kinh doanh bất động sản, có nhiều dự án lớn.

Tạo cho mình vỏ bọc hào nhoáng bằng những thông tin không đúng sự thật như trên, bị cáo còn nói dối về việc mình có dự án khai thác mỏ đất tại Hòa Bình, việc góp tiền đầu tư bãi xe trung chuyển tại phố Linh Đường (Hà Nội) và đầu tư mua lại xí nghiệp của Bộ Quốc phòng để lừa đảo người nhẹ dạ, chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trong số 3 người bị hại của bị cáo phải kể đến anh A. (SN 1996), giám đốc một công ty. Khoảng tháng 6/2024, ông Hiến quen biết với anh A. và biết anh này là người kinh doanh bất động sản, có điều kiện kinh tế. Bị cáo giới thiệu với anh A. mình là con của vị lãnh đạo cấp cao, đang công tác trong quân đội. Do tin bị cáo có “nhân thân đặc biệt” nên anh A. nhiều lần đi ăn uống, gặp gỡ Hiến.

Tháng 7/2024, qua mối quan hệ xã hội, ông Hiến biết thông tin bãi đất trống tại ngõ 32, phố Linh Đường, Hà Nội của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) nằm trong dự án, không thể thuê.

Nhưng bị cáo nói với anh A. rằng, khu đất này không thuộc dự án được quy hoạch nào, bị cáo sẽ gặp lãnh đạo của Tổng Công ty HUD để thuê lại khu đất rồi nhờ quan hệ quen biết để xin cấp các giấy phép liên quan. Sau khi thuê, bị cáo sẽ cải tạo làm bãi xe trung chuyển.

Bị cáo “nổ” rằng đã có khoảng 100 đầu xe container có thể vận hành khai thác, tạo ra lợi nhuận lớn và rủ anh A. góp tiền đầu tư vào số vốn khoảng 10 tỷ đồng.

Tháng 7/2024, anh A. đồng ý góp vốn 40%, Hiến và Mai góp 20% và Công ty 369 (Hiến nói là công ty của người quen) góp 20%, còn lại sẽ kêu gọi nhà đầu tư khác. Sau khi góp 2 tỷ đồng tiền vốn, anh A. bị ông Hiến chiếm đoạt số tiền trên dùng chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, bị cáo còn nói dối việc bản thân đang sở hữu một dự án mỏ ở Hòa Bình, đang làm thủ tục để được khai thác, hứa sẽ bán cho một đại gia tên C. Sau khi hai bên ký hợp đồng, ông C. chuyển cho bị cáo 300 triệu đồng theo hợp đồng mua bán hai bên. Nhận được tiền của vị đại gia tên C., ông Hiến dùng chi tiêu cá nhân.

Khoảng cuối tháng 8/2024, bị cáo Hiến tiếp tục “vẽ” ra chuyện đang mua lại một xí nghiệp đã ngừng hoạt động của Bộ Quốc Phòng để dụ anh N. (SN 1991, ở Hà Nội) góp vốn 1 tỷ cùng làm ăn. Sau khi chuyển tiền cho bị cáo, anh N. mới biết mình bị lừa.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, bà Mai đồng phạm với nhân tình trong việc chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng của các bị hại.