Ở phút 85, thủ quân U22 Lào là Phetdavanh có pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ U22 Malaysia. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ 2 với Phetdavanh. Không chỉ bị truất quyền thi đấu, đội trưởng U22 Lào còn phải rời sân bằng cáng.

Sau khi các bác sĩ kiểm tra, trung vệ sinh năm 2001 được xác định bị gãy chân phải. Anh được sơ cứu, sau đó lên xe cứu thương vào bệnh viện. Chứng kiến chấn thương nặng của Phetdavanh, các cầu thủ U22 Lào đã rất lo lắng.

Phetdavanh (phải) gặp chấn thương rất nặng. Ảnh: FAM

Chấn thương gãy chân của Phetdavanh làm nhiều người nhớ tới hình ảnh tiền đạo Xuân Son trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan. Ở trận đấu đó, Xuân Son tự vấp ngã, bị gãy chân phải, nghỉ thi đấu gần 11 tháng.

Với việc để thua 1-4 trước U22 Malaysia, U22 Lào trở thành đội bóng đầu tiên bị loại ở SEA Games 33. Ở trận ra quân, đội bóng Triệu voi thúc thủ 1-2 trước U22 Việt Nam.

Cục diện tại bảng B chỉ còn là cuộc đua giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé trực tiếp vào bán kết giữa U22 Việt Nam vs U22 Malaysia. Trước trận đấu được ví là "chung kết", HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia tuyên bố: "Chúng tôi không thể thua được, mà sẽ thắng U22 Việt Nam".

