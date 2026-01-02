Ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Huấn (SN 1973, trú khu Hán Xuyên, phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng ngày 27/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Đền An Sinh (phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh), Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường An Sinh đã phát hiện, bắt giữ Phan Văn Huấn khi đối tượng đang thực hiện hành vi cạy phá hòm công đức trong khu vực thờ tự.

Phan Văn Huấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại thời điểm bị phát hiện, đối tượng đang dùng xà beng cạy phá hòm công đức, mang theo bao tải đựng tiền cùng một số hung khí. Khi lực lượng công an tiếp cận, Huấn bỏ chạy, chống đối quyết liệt và tấn công cán bộ công an nhằm tẩu thoát.

Trước tình huống đó, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 29 triệu đồng tiền mặt (số tiền đối tượng đã trộm cắp từ các hòm công đức và tiền đặt tại các ban thờ trong đền An Sinh) cùng toàn bộ tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Huấn khai nhận đã chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt và bao tải, đi xe đạp từ Hải Phòng đến Quảng Ninh với mục đích trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự. Đáng chú ý, đối tượng có 4 tiền án và 1 tiền sự.

