Chiều 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Thuận là nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người bị tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Nguyễn Nam Đại Thuận sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Theo cơ quan công an, sau khi gây án, Thuận bỏ trốn về hướng xã Hòa Phú. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm cướp 1 xe máy SH của người dân rồi thay quần áo cải trang thành phụ nữ để lẩn trốn.

Đến khoảng 8h30, khi đối tượng này xuất hiện tại khu đất trống trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao) thì bị khống chế bắt giữ.

Sau khi bị bắt giữ, công an thu giữ một xe SH màu đỏ cùng nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy mà Thuận mang theo.

Quá trình làm việc Thuận thừa nhận đã mua và sử dụng ma túy.

Về hung khí gây án, Thuận khai đã sử dụng một con dao bầu và một cây búa để sát hại 3 nạn nhân. Sau khi gây án, Thuận vứt dao bầu và búa đóng đinh tại hiện trường. Trên đường tẩu thoát, Thuận mang theo một con dao nhỏ nhưng bị rơi mất.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hải Dương

Theo điều tra ban đầu, khuya 12/9, Thuận đến nhà chị H. nhưng bị khóa cửa. Sau đó, đối tượng này chửi bới rồi bỏ đi.

Đến 0h50, khi anh N. (em của chị H.) vừa đi làm về, nghe tiếng gọi cửa liền mở thì lập tức bị Thuận đánh và đâm bằng dao.

Sau đó, Thuận xông vào nhà tấn công bà D. và chị H. khiến cả hai gục tại chỗ. Cháu P. đang ngủ cũng bị đâm trọng thương nhưng kịp chạy ra phía sau rồi leo sang nhà hàng xóm cầu cứu.

Dù được cháu bé hàng xóm đưa vào nhà đóng cửa lại nhưng Thuận vẫn chạy theo và truy sát nhưng không thành.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, bước đầu Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thuận cho biết có một người con chung với chị H. Vì ăn chơi lêu lổng nên đối tượng bị gia đình chị H. ngăn cản, không cho gặp con nên giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng xảy ra.

Theo xác minh ban đầu, Thuận có hai tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Huỷ hoại tài sản".

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 1h30 ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải đi cấp cứu.