Kết thúc tháng 3/2026, có tới hơn 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MB, VietinBank, Sacombank, Agribank đã có 2-4 lần tăng lãi suất huy động trong thời gian này.

Khảo sát lãi suất huy động tại hai kỳ hạn 6, 12 tháng, lần lượt có tới 20 và 22 ngân hàng tăng lãi suất tại các kỳ hạn này.

Trong đó, BIDV, Agribank, ACB, Sacombank, VCBNeo, VietinBank lần lượt là những ngân hàng dẫn đầu về mức tăng lãi suất kỳ hạn 6 tháng với mức tăng lãi suất từ 1%/năm trở lên.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại BIDV tăng mạnh 2,1%/năm, Agribank tăng 1,3%/năm, ACB tăng 1,15%/năm, Sacombank tăng 1,1%/năm, VCBNeo và VietinBank cùng tăng lãi suất 1%/năm.

Đáng chú ý, một loạt ngân hàng đã niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng ở mức 7%/năm trở lên. Ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn này là LPBank, lên tới 7,3%/năm.

Hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc là VCBNeo và MBV cũng niêm yết lãi suất tiết kiệm 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Sau khi tăng lãi suất, PGBank công bố lãi suất 7,1%/năm cho kỳ hạn này, trong khi tại Techcombank và Bac A Bank là 7,05%/năm.

Agribank, một ngân hàng thuộc nhóm Big4 cũng góp mặt trong Top đầu với lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng lên tới 7%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, BIDV, Sacombank và Agribank thuộc nhóm ngân hàng mạnh tay nhất trong việc tăng lãi suất, lần lượt 1,6%/năm, 1,1%/năm, 1%/năm.

Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) đang dẫn đầu thị trường về mức lãi suất tiết kiệm niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng, lên tới 7,5%/năm.

Các ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu về lãi suất niêm yết cho kỳ hạn này lần lượt gồm: LPBank 7,4%/năm, Techcombank 7,25%/năm, VCBNeo và PGBank 7,2%/năm, Bac A Bank 7,1%/năm, Agribank và OCB cùng niêm yết lãi suất 7%/năm.

Thống kê tại ngày 31/3 cho thấy, có đến 27 ngân hàng thương mại trong nước niêm yết lãi suất từ 6%/năm trở lên cho kỳ hạn tiền gửi 12 tháng.

Tuy nhiên, lãi suất do các ngân hàng niêm yết chỉ mang tính tham khảo. Thực tế ngân hàng vẫn đang trả lãi suất cao hơn so với mức niêm yết. Chẳng hạn như VPBank, dù niêm yết lãi suất huy động cao nhất 6,8%/năm, lãi suất huy động thực tế tại các quầy giao dịch lên đến 7,2%/năm.