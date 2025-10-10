Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10, cùng thời điểm Nghị định 232 có hiệu lực.

Việc ban hành thông tư này nhằm hướng dẫn cụ thể việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép trong các hoạt động liên quan đến vàng như: sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua bán, sản xuất vàng miếng; xuất nhập khẩu vàng.

Đồng thời, thông tư cũng quy định về việc cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng, chế độ báo cáo và kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động trong lĩnh vực vàng

Theo quy định tại Thông tư, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng được đơn giản hóa. Doanh nghiệp chỉ cần nộp đơn đề nghị (theo mẫu), danh sách các điểm kinh doanh vàng miếng đăng ký, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, cùng xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp đối với hoạt động kinh doanh vàng trong hai năm liền kề.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hoặc bổ sung Giấy phép sản xuất vàng miếng, doanh nghiệp phải bổ sung quy định nội bộ về quy trình nhập nguyên liệu, sản xuất, giám sát và kiểm soát chất lượng vàng miếng; kèm theo tài liệu chứng minh đã khắc phục xong các vi phạm hành chính và thực hiện đầy đủ các kiến nghị trong kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Đối với hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hoặc bổ sung Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm, áp dụng với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với đối tác nước ngoài, ngoài đơn đề nghị cấp giấy phép, doanh nghiệp cần nộp hợp đồng gia công với nước ngoài và báo cáo tình hình nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất, xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ trong 12 tháng liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ.

Đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài, chậm nhất vào ngày 15/12 của năm trước năm kế hoạch khi cần bổ sung khối lượng nhập khẩu vàng nguyên liệu, DN cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hợp đồng gia công vàng; báo cáo tình hình thực hiện xuất nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm vàng tại thị trường Việt Nam trong thời hạn 12 tháng liền kề.

Đối với DN đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng, hồ sơ cần có Giấy chứng nhận đầu tư; tài liệu chứng minh nguồn vàng nguyên liệu dự kiến nhập khẩu là do DN tự khai thác hoặc được phân chia sản phẩm theo thỏa thuận hợp tác khai thác ở nước ngoài; báo cáo tình hình khai thác và nhập khẩu vàng nguyên liệu trong 12 tháng liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp có giấy phép khai thác vàng ở Việt Nam khi nộp hồ sơ cần chứng minh nguồn vàng nguyên liệu dự kiến xuất khẩu là do DN khai thác; báo cáo tình hình khai thác và xuất khẩu vàng nguyên liệu của DN trong thời hạn 12 tháng liền kề.

Đáng chú ý, DN, ngân hàng thương mại nộp hồ sơ đề nghị cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu cần phải có báo cáo tình hình thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu vàng trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ.

Trường hợp được yêu cầu, DN, ngân hàng thương mại cần cung cấp tài liệu chứng minh nguồn vàng miếng xuất khẩu từ nguồn nhập khẩu, sản xuất, mua bán trong nước.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Giám đốc NHNN chi nhánh khu vực cấp hoặc từ chối cấp (nêu rõ lý do) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Chậm nhất ngày 15 tháng 11 năm liền kề, doanh nghiệp, ngân hàng có nhu cầu cấp hạn mức xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu cho năm tiếp theo gửi 1 bộ hồ sơ đến NHNN. Trước ngày 15/12 hằng năm, cơ quan này sẽ ra quyết định cấp hạn mức.