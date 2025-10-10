Giá vàng thế giới hôm nay 10/10/2025

Lúc 20h ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.055 USD/ounce. Giá vàng hợp đồng tương lai Comex tháng 12 đạt mức kỷ lục mới 4.062 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giảm trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ. Kim loại quý chịu áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng. Trước đó, giá vàng đã lên mức kỷ lục và bạc chạm đỉnh 14 năm vào thứ Tư.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy các thành viên FOMC sẵn sàng cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay, nhưng nhiều người vẫn bày tỏ thận trọng do lo ngại về lạm phát.

Hầu hết thành viên đều nhận định việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong thời gian còn lại của năm có thể là phù hợp. Dự báo mới cho thấy quan chức Fed kỳ vọng có thêm hai lần cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cuối năm. Các thành viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng cách tiếp cận cân bằng trong việc thúc đẩy các mục tiêu về việc làm và lạm phát.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Tại cuộc họp này, các quan chức Fed đã bỏ phiếu để giảm phạm vi lãi suất quỹ Fed thêm 25 điểm cơ bản, xuống 4% đến 4,25%, đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên trong năm. Thị trường không có phản ứng đáng kể đối với biên bản FOMC vì nội dung này không chứa đựng bất ngờ lớn nào.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa sắp kết thúc, nhưng giới giao dịch tin rằng, khi tình trạng này chấm dứt và dữ liệu kinh tế Mỹ bị dồn nén được công bố trở lại, thị trường sẽ chứng kiến sự biến động mạnh.

Ở một diễn biến khác, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận trả tự do cho tất cả con tin bị Hamas giam giữ tại Gaza, một bước tiến lớn hướng tới chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm. Thỏa thuận, được môi giới bởi Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm việc Israel thả các tù nhân Palestine và cho phép tăng cường viện trợ vào Gaza, trong khi lực lượng Israel sẽ rút quân dần dần.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/10/2025

Đây là ngày đầu tiên vàng miếng SJC không còn độc quyền, các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện được phép sản xuất vàng miếng.

Phiên giao dịch ngày 9/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 140,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 136,8-139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 136,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Về mặt kỹ thuật, phe mua hợp đồng tương lai vàng giao tháng 12 vẫn nắm giữ lợi thế mạnh mẽ trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo là vượt qua kháng cự tâm lý mạnh tại 4.100 USD/ounce. Mức hỗ trợ quan trọng đầu tiên nằm ở 4.019 USD/ounce, tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce.

Bart Melek, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities, cho biết tốc độ và quy mô tăng trưởng của vàng gần đây với mức tăng 670 USD/ounce, tương đương hơn 20% chỉ trong hai tháng kể từ đợt bùng nổ tháng 8 và tăng hơn 50% so với đầu năm.

Ông Melek cảnh báo kim loại màu vàng đang bị quá mua, cho thấy bất kỳ yếu tố nào nghi ngờ về tốc độ nới lỏng của Fed hoặc sự gia tăng biến động đều có thể tạo ra một áp lực giảm giá mạnh mẽ.

TD Securities dự báo rủi ro giảm giá có thể đẩy giá vàng về mức 3.600 USD/ounce trong tương lai gần, dẫn đến một đợt “xả hàng” đáng kể từ đà tăng cuối mùa hè.

Melek coi đợt giảm giá tiềm năng này là một cơ hội mua vào. Ông cho rằng xu hướng tăng giá của vàng sẽ được giữ nguyên ít nhất đến nửa đầu năm sau. TD Securities kỳ vọng giá vàng trung bình sẽ đạt mức kỷ lục mới vượt mốc 4.400 USD/ounce trong sáu tháng đầu năm 2026.