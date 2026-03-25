Xem video:

Ngày 25/3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử phạt một tài xế xe khách về hành vi chạy ngược chiều trên đường Tân Sơn, đoạn gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe khách loại lớn ngang nhiên lưu thông vào làn đường ngược chiều. Hành vi coi thường luật lệ giao thông và tính mạng hành khách này đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng CSGT đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời tài xế N.V.S. (42 tuổi) lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông S. thừa nhận mình là người trực tiếp cầm lái chiếc xe vi phạm vào ngày 23/3.

Tài xế S. bị xử phạt hành chính 19 triệu, trừ 4 điểm giấy phép lái xe vì hành vi điều khiển xe khách chạy ngược chiều. Ảnh: PC08

Theo xác minh, tài xế S. đã điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên đoạn đường có biển cấm. Với lỗi vi phạm nghiêm trọng này, ông S. bị xử phạt hành chính 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất nhấn mạnh, hành vi chạy ngược chiều, đặc biệt là với loại hình xe khách, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc. "Việc coi thường tính mạng hành khách và người đi đường để tiết kiệm chút thời gian là không thể chấp nhận được", vị này khẳng định.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh người dân phản ánh trên mạng xã hội, quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm.