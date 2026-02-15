XEM CLIP:

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan đến hai vụ ẩu đả tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h50 ngày 9/2, trên đường Bạch Đằng (hướng vào ga quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa), đã xảy ra một vụ xô xát nghiêm trọng giữa tài xế xe buýt và tài xế xe công nghệ.

Cụ thể, Lê Tấn Cường (SN 1978, tài xế xe buýt) khi đang điều khiển phương tiện thì phát sinh mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, tài xế xe công nghệ). Thay vì kiềm chế, cả hai đã dừng xe giữa tuyến đường đông phương tiện qua lại và dùng vật cứng tấn công nhau.

Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp Lê Tấn Cường và Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: CACC

Vụ việc không chỉ gây ùn tắc giao thông cục bộ mà còn khiến nhiều hành khách và người đi đường hoảng sợ. Chưa dừng lại, chiều 11/2, một vụ việc khác với tính chất manh động tương tự tiếp tục xảy ra ngay trước lối ra ga quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất (đường Trường Sơn).

Theo đó, va chạm nhẹ giữa ô tô do Phan Tiến Mai (SN 1967) điều khiển và xe công nghệ của Vũ Văn Thái (SN 1968) đã nhanh chóng biến thành tình huống nguy hiểm. Thay vì phối hợp xử lý, hai bên liên tục chặn đầu xe và đập phá phương tiện của nhau.

Đối tượng Vũ Văn Thái, Phan Tiến Mai. Ảnh: CACC

Các đối tượng còn trèo lên nắp capo khi xe đang di chuyển, gây náo loạn khu vực cửa ngõ Sân bay Tân Sơn Nhất.

Cơ quan công an nhận định, dù xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, song cách hành xử bột phát, mang tính côn đồ trên các tuyến đường trọng điểm quanh khu vực sân bay đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đô thị và tình hình an ninh trật tự.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan đến hai vụ việc trên để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.