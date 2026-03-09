Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Quang Hiếu (SN 1991, trú phường Bảy Hiền, TPHCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bùi Quang Hiếu bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 8/3, chị Đ.T.T. (SN 1987) sau khi xuống máy bay từ Hà Nội vào TPHCM đã ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất để tìm xe về nhà.

Tại đây, chị T. hỏi giá xe của Hiếu nhưng nhận thấy tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên không thuê xe. Sau đó, chị di chuyển sang khu vực khác để chờ xe.

Cho rằng chị T. “gọi xe nhưng không đi”, Hiếu lớn tiếng chửi bới, kéo hành lý của chị ra giữa đường rồi đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi một số tài xế xe ôm công nghệ và người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

Nhận tin báo, Công an phường Bảy Hiền đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng nhận định hành vi của Hiếu đã gây mất trật tự tại khu vực đông người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại cửa ngõ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời gây bức xúc trong dư luận.