Các cuộc tập kích của Iran đã buộc quân Mỹ phải rút khỏi một căn cứ quân sự lớn ở Kuwait trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran của Mỹ và Israel.

Tên lửa Iran rời bệ phóng. Ảnh: WANA

Theo CBS News, lời kể của các binh sĩ Mỹ cùng các video mới do họ cung cấp cho thấy nhiều máy bay không người lái (UAV) lao xuống Trại Buehring, một cơ sở tập kết lớn của Lục quân Mỹ cách biên giới Iraq khoảng 40km. Hình ảnh cũng cho thấy các tòa nhà và trang thiết bị quân sự bị hư hại. CBS cho biết đã xác thực các đoạn video bằng dữ liệu được tích hợp và hình ảnh hiện trường sau các cuộc tấn công.

Trại Buehring liên tục hứng chịu các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran sau khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2. Một quân nhân Mỹ chia sẻ với CBS rằng các tiêm kích F-5 của Iran đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào căn cứ ở khoảng cách “gần đến mức tôi có thể nhìn thấy mũ bảo hiểm của họ”.

Phần lớn trong khoảng 7.000 quân nhân Mỹ đóng tại Trại Buehring đã được phân tán lực lượng từ trước khi xung đột nổ ra, theo chiến lược mà Lầu Năm Góc gọi là “rời khỏi điểm X”, nhằm di dời quân nhân khỏi các vị trí cố định dễ trở thành mục tiêu trả đũa của Iran.

Tuy nhiên, khoảng 100 binh sĩ vẫn ở lại để bảo vệ căn cứ. Họ nhiều lần phải xuống hầm trú ẩn và rơi vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng, gồm cả tên lửa đánh chặn Patriot. “Chúng tôi đã hứng chịu đòn tấn công rất nặng nề”, một quân nhân nói với CBS. “Thật khủng khiếp... Chúng tôi buộc phải rời bỏ căn cứ.”

Số binh sĩ còn lại cuối cùng rút khỏi căn cứ và lập các điểm đóng quân tiền phương tạm thời ở sa mạc Kuwait, duy trì vị trí tại đây trong nhiều tuần. Không có quân nhân Mỹ nào thiệt mạng, nhưng một số người bị thương, trong đó có hai người bị sét đánh trúng khi bão cát xảy ra trên sa mạc.

Lầu Năm Góc không trực tiếp bình luận về bản tin của CBS mà dẫn lại phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hồi tháng 3. Khi đó, ông thừa nhận hơn 90% quân nhân Mỹ đã được di chuyển khỏi các căn cứ của nước này trong khu vực.