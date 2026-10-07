Tổng thống Trump tin cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ sớm kết thúc và ông đang chuẩn bị cho một cuộc điện đàm với Tổng thống Putin.

Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 đã đưa ra những cập nhật về tình hình xung đột Ukraine và Iran tại một sự kiện vận động ở Maryland.

"Dù mọi người có tin hay không, thì hòa bình cũng đang đến gần. Cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện vẫn tiếp diễn, nhưng chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Tôi từng nghĩ đây sẽ là vấn đề dễ giải quyết nhất, nhưng thực tế không phải vậy. Tuy nhiên, chúng tôi đã kết thúc 8 cuộc xung đột và điều tương tự cũng sẽ sớm diễn ra ở Ukraine", ông Trump cho biết.

Khi được các phóng viên hỏi về việc liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi đã lên lịch cho một cuộc điện đàm với ông Putin. Nó sẽ diễn ra rất sớm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng cuộc xung đột Iran sẽ kết thúc "một cách êm đẹp hoặc một cách không êm đẹp".

"Với Iran, vấn đề chỉ là Mỹ muốn mọi chuyện kết thúc như thế nào. Chúng ta có thể chọn phương án êm đẹp hoặc không êm đẹp cho lắm. Mọi người sẽ sớm được thông báo", ông Trump thông tin.

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, vấn đề lớn nhất khi đàm phán với Tehran là "không rõ người có quyền quyết định cuối cùng là ai". Bên cạnh đó, ông Trump khẳng định vẫn đang nhận được nhiều cuộc gọi từ các nhà lãnh đạo quốc tế để "cảm ơn về vấn đề Iran".

"Rất nhiều nhà lãnh đạo đã cảm ơn tôi về chiến dịch quân sự ở Iran. Tôi chỉ hỏi họ rằng bao giờ Mỹ sẽ nhận được tiền từ việc này", ông Trump nói.

Theo Bộ Ngoại giao Qatar, Mỹ và Iran vẫn đang trao đổi thông điệp thông qua các nỗ lực trung gian của Doha nhằm đạt được tiến triển sau nhiều tháng đàm phán bế tắc.

"Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục, Washington và Tehran đang trao đổi thông điệp với Qatar làm trung gian. Để đạt được một thỏa thuận, chúng ta phải tính đến những mối quan ngại của tất cả các bên", đại diện Bộ Ngoại giao Qatar nói ngày 6/10.