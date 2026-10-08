Iran đe dọa sẽ chặn các hoạt động giao thông bị Tehran cáo buộc là "bất hợp pháp" qua eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố vẫn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy chiến lược này bất chấp khẳng định ngược lại của Mỹ.

Hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao. Giá dầu thô Brent hôm 7/10 giao dịch ở mức khoảng 101 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 72 USD/thùng trước xung đột.

Các tàu chở hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: ISNA

Mohammad Reza Naqdi, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiêm cố vấn cho Lãnh tụ tối cao Iran, ngày 7/10 tuyên bố một số tuyến đường quá cảnh qua eo biển Hormuz, nằm dọc theo bờ biển Oman sẽ sớm bị đóng cửa.

Đài RT dẫn lời ông Naqdi cho biết các tuyến đường này được tạo ra bằng cách nổ mìn phá đá tại các lối đi hiểm trở và đang được các tàu nhỏ sử dụng để vận chuyển dầu qua Hormuz trước khi chuyển sang các tàu chở dầu lớn hơn. Chỉ huy IRGC mô tả các hoạt động vận chuyển này là "buôn lậu" và lập luận rằng quy mô của chúng quá nhỏ để có thể coi là dấu hiệu cho thấy giao thông qua eo biển đang trở lại bình thường.

"Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với eo biển này", ông Naqdi nói, đồng thời cho biết thêm Tehran sẽ vẫn duy trì các biện pháp hạn chế cho đến khi những "yêu cầu chính đáng" của họ được đáp ứng.

Trước đó, Iran từng đề nghị mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ giảm bớt áp lực quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của quốc gia Hồi giáo.

Tuy nhiên, cùng ngày 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại đưa ra nhận định hoàn toàn khác với ông Naqdi, khẳng định Hormuz vẫn "mở" và Iran đã "hoàn toàn mất quyền kiểm soát" đối với eo biển này.

"Lượng dầu chảy qua eo biển hiện nay gần như tương đương với mức trước khi xung đột nổ ra", ông Rubio phát biểu trước các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố các lực lượng Washington đang hỗ trợ các chuyến tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh lưu lượng vận chuyển đã tăng lên mức hơn 20 triệu thùng/ngày.

Ông Trump cho rằng tình trạng thiếu hụt dầu diesel toàn cầu chủ yếu bắt nguồn từ các vụ tập kích của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, chứ không phải do xung đột tại Trung Đông. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công này.