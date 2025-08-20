Đã 60 tuổi, đóng BHXH 13 năm có được rút một lần?

Một bạn đọc là lao động nam 60 tuổi ở TPHCM cho biết, đã tham gia BHXH được 13 năm và băn khoăn liệu sau ngày 1/7/2025 có thể rút BHXH một lần hay không?.

Liên quan đến nội dung này, đại diện BHXH TPHCM cho biết, căn cứ Điều 70 Luật BHXH năm 2024, người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/7/2025 sẽ được rút BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp:

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH; Ra nước ngoài để định cư;

Mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc là người khuyết tật đặc biệt nặng;

Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, cũng không tham gia BHXH tự nguyện, có thời gian đóng chưa đủ 20 năm và có nguyện vọng nhận BHXH một lần.

Do đó, với trường hợp người lao động 60 tuổi, đã đóng BHXH được 13 năm, hoàn toàn đủ điều kiện để rút BHXH một lần nếu có yêu cầu.

Cũng băn khoăn về chính sách rút BHXH một lần, bà Trần Diễm Hồng ở TPHCM cho biết, tham gia đóng BHXH được 17 năm và hiện đang làm nghề tự do. "Liệu tôi có nên rút BHXH một lần hay tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện? Hiện mức lương bình quân 6 tháng gần nhất tôi đóng BHXH là 20 triệu đồng/tháng" - bà Hồng đặt câu hỏi.

Về vấn đề này, ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TPHCM cho biết: Việc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu mang lại lợi ích lâu dài hơn nhiều so với việc rút BHXH một lần. Với thời gian đóng đã khá dài và mức thu nhập ổn định, bà Hồng nên cân nhắc lựa chọn tiếp tục đóng thêm 3 năm để đủ mốc 20 năm hưởng hưu.

Một trường hợp khác là ông Phan Vĩnh Hảo (61 tuổi 5 tháng, TPHCM) đã đóng BHXH bắt buộc được 14 năm 6 tháng. Ông Hảo thắc mắc có được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu không?

Trả lời trường hợp của ông Hảo, bà Trương Thanh Phương - Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH TPHCM) khẳng định: Ông Hảo hoàn toàn có thể tham gia BHXH tự nguyện để đóng đủ 15 năm. Đây là điều kiện tối thiểu để được hưởng lương hưu theo quy định mới từ ngày 1/7/2025.

Đại diện BHXH TP HCM lưu ý, với những người lao động chưa đủ số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu, việc lựa chọn giữa rút BHXH một lần và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện là quyết định quan trọng. Việc rút một lần có thể giải quyết khó khăn tài chính ngắn hạn, nhưng sẽ làm mất quyền lợi lâu dài như lương hưu, bảo hiểm y tế, và chế độ tuất.

Ngược lại, tiếp tục đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ giúp người lao động có nguồn thu nhập ổn định khi về già, góp phần bảo đảm an sinh bền vững.

Trường hợp suy giảm sức khỏe được nghỉ hưu sớm?

Bà Hồng Vân (50 tuổi) cho biết đã đóng BHXH bắt buộc được 23 năm, hiện bị suy giảm khả năng lao động 71%. Bà đặt câu hỏi liệu đã đủ điều kiện hưởng lương hưu sớm hay chưa.

Trả lời câu hỏi của bà Vân, bà Trương Thanh Phương cho biết: Căn cứ Điều 65 Luật BHXH 2024, người lao động có từ 20 năm đóng BHXH trở lên có thể được nghỉ hưu trước tuổi trong các trường hợp sau:

Suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%, được nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu bình thường;

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, được nghỉ hưu sớm tối đa 10 năm.

Tuy nhiên, năm 2025, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 8 tháng. Như vậy, bà Vân dù đã đủ số năm đóng BHXH và bị suy giảm sức khỏe 71%, nhưng mới 50 tuổi nên vẫn chưa đủ tuổi để hưởng lương hưu sớm theo quy định.

Cũng liên quan đến chính sách suy giảm khả năng lao động muốn được nghỉ hưu sớm, ông Nguyễn Viết Xuân - 58 tuổi đặt câu hỏi: đóng BHXH bắt buộc 21 năm và bị suy giảm khả năng lao động 68%, có được nghỉ hưu sớm không?

Bà Trương Thanh Phương cho biết: Với mức suy giảm từ 61% đến dưới 81%, người lao động nếu đã đóng đủ từ 20 năm BHXH bắt buộc thì hoàn toàn đủ điều kiện được nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp ông Xuân đáp ứng đầy đủ điều kiện và có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hưu trí theo quy định.