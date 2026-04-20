Cảnh báo sóng thần được phát trên truyền hình Nhật Bản. Ảnh: BBC

Báo Guardian và hãng BBC đưa tin, sóng thần xuất hiện ở một số khu vực, buộc nhà chức trách Nhật Bản phải phát đi các cảnh báo tại các tỉnh Fukushima, Iwate và Aomori cũng như đảo chính cực bắc Hokkaido.

Theo truyền thông địa phương, những đợt sóng thần đầu tiên đang ập vào tỉnh Iwate, với một đợt sóng cao tới 40cm được ghi nhận tại cảng Miyako. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo sóng thần cao tới 3m sẽ tấn công bờ biển của các tỉnh Hokkaido và Iwate.

Đài truyền hình NHK đã phát sóng trực tiếp hình ảnh một số đoạn bờ biển, trong khi các phát thanh viên liên tục kêu gọi người dân sơ tán trước khi trời tối. Ngoài ra, đơn vị vận hành dịch vụ tàu cao tốc chạy giữa Tokyo và ga Shin-Aomori cho biết các tàu đã phải tạm ngừng hoạt động do mất điện vì trận động đất.

Trận động đất xảy ra lúc 16h53 giờ địa phương, ở độ sâu 10km ngoài khơi bờ biển phía bắc Nhật Bản. Động đất được ghi nhận ở mức 5 trên thang cường độ địa chấn 7 mức của Nhật Bản, đồng nghĩa sự rung lắc đủ mạnh để gây khó khăn khi di chuyển nếu không có điểm tựa và làm đổ đồ đạc.

Đã 15 năm kể từ khi Nhật Bản bị tàn phá bởi một trận động đất mạnh 9 độ Richter, gây ra sóng thần và sự cố đối với 3 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Thảm họa đó đã cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người, hầu hết trong số họ đã bị sóng thần cuốn trôi.