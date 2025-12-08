Theo thông tin từ trang Kyodo News, trận động đất xảy ra lúc 23h15 đêm 8/12 (giờ Nhật Bản) tại khu vực ngoài khơi phía đông tỉnh Aomori. Dự báo từ các chuyên gia cho hay, các đợt sóng có độ cao 3m do ảnh hưởng của động đất sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực. Do vậy, người dân ở nhiều nơi ven biển đã được khuyến cáo nên di chuyển đến những khu vực có địa hình cao.

Dấu X đánh dấu vị trí của trận động đất. Ảnh: Cơ quan khí tượng Nhật Bản

Số liệu được Cơ quan khí tượng Nhật Bản công bố cho thấy, trận động đất trên có cường độ 7,6 độ Richter với tâm chấn nằm ở độ sâu 50km dưới mặt nước biển.

Thông tin mới nhất được các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa ra cho hay, ảnh hưởng từ trận động đất trên cho đến nay không gây ra hiện tượng bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, Higashidori và Onagawa của Nhật Bản.

Hiện chính quyền Nhật Bản đã thành lập văn phòng quản lý khủng hoảng tại Văn phòng Thủ tướng để thảo luận và đề ra biện pháp ứng phó động đất.