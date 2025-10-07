Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), khoảng 16h42 ngày 7/10, một trận động đất có độ lớn 3,4 xảy ra ở vị trí có tọa độ 22,936 độ vĩ Bắc, 105,938 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,5km.

Động đất xảy ra tại xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Bản đồ chấn tâm động đất ở Cao Bằng chiều 7/10. Ảnh: Thông tin Chính phủ

TS. Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Trung tâm) cho biết, đây là trận động đất nhỏ, xảy ra trên đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên (cấp 2), hướng Tây Bắc - Đông Nam, chạy từ Trung Quốc qua Cao Bằng tới Quảng Ninh.

Ngoài động đất ở Cao Bằng, 5 trận động đất khác có độ lớn từ 2,5 - 3,4 cũng xảy ra tại xã Măng Ri và xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Tính từ ngày 1/1 đến nay, Trung tâm ghi nhận khoảng 300 trận động đất trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam. Trong đó, hầu như các trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum (cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi.

Khác với động đất tại Cao Bằng, động đất ở Quảng Ngãi là động đất kích thích, liên quan chặt chẽ đến hoạt động tích nước của các hồ chứa. Từ năm 2021 đến nay, khu vực này thường xuyên xảy ra động đất kích thích, trong đó có ngày xảy ra trên 20 trận.