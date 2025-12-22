Thông tin trên được Thiếu tá Nguyễn Văn Chuyền, Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) chia sẻ tại hội thảo chuyên đề “Nâng cao kỹ năng tự vệ số và trách nhiệm bảo vệ người dùng trên không gian mạng”, một hoạt động trong khuôn khổ Vietnam Internet Day 2025 diễn ra ngày 17/12 vừa qua.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chuyền nhấn mạnh: “Một không gian mạng an toàn cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà là thước đo mức độ văn minh, tin cậy và phát triển bền vững của Internet Việt Nam. Bảo vệ trẻ em hôm nay chính là bảo vệ tương lai của không”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chuyền, Phòng 6, Cục A05 (Bộ Công an) tham luận về vấn đề bảo vệ trẻ em trên mạng tại hội thảo chuyên đề của Vietnam Internet Day 2025.

Về những định hướng lớn của “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” hiện đang được Cục A05 chủ trì soạn thảo, Thiếu tá Nguyễn Văn Chuyền cho biết, chương trình mới xác định lấy trẻ em là trung tâm, an toàn là yếu tố mặc định, sản phẩm phải được thiết kế thân thiện với trẻ em ngay từ đầu.

Cùng với đó, chương trình tiếp tục nâng cấp kỹ năng số, tập trung trang bị kỹ năng tự vệ số thành năng lực cốt lõi, đưa việc đào tạo kỹ năng này cho học sinh, thanh thiếu niên vào hoạt động giáo dục chính khóa và phi chính khóa.

Chú trọng vai trò của lực lượng chuyên trách, đại diện phòng 6 của Cục A05 khẳng định: Lực lượng chuyên trách sẽ giữ vai trò nòng cốt phòng ngừa, phát hiện, xử lý, đồng hành kiến tạo không gian mạng an toàn.

Để tăng cường trách nhiệm doanh nghiệp, Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn mới sẽ yêu cầu các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp cung cấp nền tảng số phải minh bạch thuật toán, phối hợp nhanh, xem bảo vệ trẻ em là tiêu chí uy tín.

Trước đó, trong thông tin chia sẻ tại lễ tiếp nhận ý kiến trẻ em về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn mới diễn ra ngày 27/11, đại diện Cục A05 cho biết, với tinh thần “Trẻ em được lắng nghe - tiếng nói của trẻ được tôn trọng” trong toàn bộ quá trình xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 – 2030”, A05 đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam triển khai hoạt động tham vấn ý kiến của gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố trên toàn quốc về thực trạng và mong muốn của các em đối với công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Hoạt động tham vấn ý kiến trẻ em này có sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế hoạt động bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam như tổ chức Cứu trợ trẻ em - Save the Children, tổ chức ChildFund, tổ chức World Vision International và tổ chức Plan International.

Những kết quả thu được từ hoạt động tham vấn ý kiến trẻ em, theo đại diện A05, đã phản ánh rõ nét bức tranh tổng thể về thực trạng sử dụng Internet và những vấn đề liên quan trực tiếp đến an toàn cá nhân của trẻ em trên môi trường mạng hiện nay.

“Đây là cơ sở quan trọng, có tính định hướng giúp Bộ Công an, trực tiếp là Cục A05 nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, nhiệm vụ đưa vào “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”, nhằm đạt được “mục tiêu kép” là “bảo vệ an toàn cho trẻ em” và “hỗ trợ trẻ em phát triển, nâng cao năng lực số” dựa trên những tiện ích của môi trường mạng, hướng tới góp phần hình thành thế hệ “công dân số” của Việt Nam trong tình hình mới”, đại diện A05 nhấn mạnh.