Đồng hồ đếm ngược bám theo hành trình của Thành, một thanh niên loay hoay đủ nghề ở thành phố, để theo đuổi giấc mơ làm 1 diễn viên. Thế nhưng cùng lúc ước mơ sụp đổ, bạn gái quay lưng, làm mất khoản tiết kiệm cả đời của mẹ, Thành đã bị khủng hoảng, trong phút cực đoan, anh tuyệt vọng tìm đến cái chết.

Một cảnh trong phim.

Nhưng Coddy, chú chó Thành chuộc từ lò mổ đã cứu sống anh. Sau biến cố, Thành đột nhiên có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Có điều, ‘món quà’ tưởng như siêu năng lực ấy lại trở thành gánh nặng khi Thành phát hiện thời gian sống của người mẹ anh vô cùng yêu thương chỉ còn được tính bằng ngày.

Thành tìm mọi cách để ‘luân chuyển’ sự sống cho mẹ mình và bước vào một hành trình với những người đồng đội không giống ai: Hà Chi, cô gái khiếm thính, một IT hacker thông minh, mạnh mẽ mang trong mình nhiều tổn thương nhưng chưa từng bỏ cuộc. Và đặc biệt nhất, Coddy – chú chó có thể trò chuyện với Thành đồng thời là mắt xích then chốt trong những “nhiệm vụ của thần chết” nhằm kéo dài sự sống cho mẹ anh.

Ở Đồng hồ đếm ngược tập 1 lên sóng tối nay, 29/1, trong một lần đi giao hàng Thành ngẫn (Thanh Sơn) đã gặp Coddy tại một lò mổ chó nên đem lòng thương và quyết định chuộc ra, từ đó Coddy trở thành người nhà của Thành. Thành ở trọ thuê cùng người yêu tên Minh Anh (Yến My), đây cũng là người mà Coddy sẽ phải thuyết phục thành công mới có thể ở chung với Thành.

Cả Thành và Minh Anh đều đang chật vật kiếm một công việc ổn định. Thành là diễn viên và ước muốn có một vai chính và cuối cùng cũng được thoả ước mơ với vai chính trong phim Đồng hồ đếm ngược. Minh Anh mong sẽ tìm được công việc ở một nhà hát với vai trò một diễn viên múa. Vừa hay, Chiến (Bình An) - bạn thân của Thành với mối quan hệ của mình đã tìm được một cơ hội rất sáng cho Minh Anh nhưng chi phí lót tay lên tới 200 triệu. Thành mong muốn cả hai sẽ làm đám cưới vào cuối năm khi công việc đã ổn định.

Liệu Thành có chắc chắn nhận vai và cát-sê bao nhiêu? Minh Anh có đồng ý cho Thành nhận Coddy về nuôi? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 1 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.