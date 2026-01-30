Ở Đồng hồ đếm ngược tập 2 lên sóng tối nay, 30/1, Thành (Thanh Sơn) và Chiến (Bình An) là đôi bạn thân có xuất phát điểm giống nhau nhưng giờ đây khi Thành vẫn đang chật vật mưu sinh, tìm một công việc ổn định cho mình trong khi Chiến như một doanh nhân thành đạt thực thụ.

Chiến luôn muốn giúp Thành đổi đời để mở mày mở mặt với bạn gái cũng như với gia đình nên không ngừng rủ Thành tham gia dự án mình đang đầu tư.

Thành thấy vậy cũng ham nên bàn với Minh Anh (Yến My) mang hết khoản tiền đang có đầu tư vào dự án của Chiến. Ngoài 200 triệu của hai người, Thành nói sẽ lo thêm bằng cách vay khoản tiền tiết kiệm của mẹ. Tuy nhiên Minh Anh đặt câu hỏi: Liệu Chiến có đáng tin?

Thành quyết làm giàu nên gọi điện từ chối công việc hiện tại với lý do không phù hợp. Trong lúc anh đang ngồi hành lang gọi điện thì Chi (Hoàng Hà) dọn đồ đến khu trọ. Nhưng vì cô nàng đã tháo thiết bị trợ thính nên không thể nghe tiếng gọi của Thành khi thông báo Chi làm rơi đồ.

Liệu việc đầu tư của Thành có suôn sẻ? Minh Anh có đồng ý đưa tiền cho bạn trai đầu tư? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 2 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.