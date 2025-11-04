Đúng 8h ngày 4/11, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát lệnh đồng loạt thực hiện kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trên phạm vi toàn quốc.

CSGT Hà Nội kiểm tra bãi trông giữ xe cho học sinh bên trong trường học. Ảnh: Đình Hiếu

Trong vòng 2 tiếng (từ 8h-10h), lực lượng CSGT tại 30/34 tỉnh, thành (trừ 4 địa phương do mưa lớn, lũ lụt là: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng) đã phối hợp với đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường tổng kiểm tra 2.219 bãi giữ xe (1.149 bãi giữ xe trong trường, 1.070 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 19.406 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường. Trong đó, 6.474 trường hợp gửi xe trong khuôn viên trường học và 12.932 trường hợp gửi xe tại các điểm trông giữ xung quanh trường.

Số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: 9.774 (bãi giữ xe trong trường: 2.941 trường hợp; bãi giữ xe xung quanh trường 6.833 trường hợp).

CSGT phối hợp với đại diện Ban Giám hiệu nhà trường trong quá trình kiểm tra. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng mời 24.407 phụ huynh đến cơ quan công an để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh điều khiển.

Ghi nhận tại Hà Nội, Phòng CSGT Công an Thành phố bố trí 44 tổ công tác với 131 CSGT và 48 công an cấp xã trực tiếp kiểm tra các bãi trông giữ xe tại các trường THCS, THPT trên địa bàn.

Một số học sinh tìm cách giấu phương tiện vi phạm khi tổ công tác làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, tại khu vực trường học trên địa bàn phường Bạch Mai, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp với Công an phường kiểm tra 3 trường học ở phố Bùi Ngọc Dương.

Khi cảnh sát làm việc với nhà trường, một số học sinh đã nhanh chóng mang xe tại bãi gửi xe của trường ra ngoài nhằm tránh bị xử phạt.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bố trí tổ công tác bí mật ghi hình các em điều khiển phương tiện và truy tận nơi để xe, mời phụ huynh học sinh đến làm việc, lập biên bản, cũng như tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật.

CSGT cho học sinh vi phạm xem lại clip mà tổ công tác bí mật ghi hình được. Ảnh: Đình Hiếu

Em Đ.M.T. (14 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết đã lấy xe máy của bố để đi học. Sau lần bị xử phạt này, em cam kết không tái phạm.

CSGT lấy số khung, số máy của phương tiện vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Còn D.M.Đ. (13 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, cho biết bản thân tự mua xe để phục vụ việc đi lại. Cũng theo Đ., bố mẹ biết việc em điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi nhưng chỉ nhắc đội mũ bảo hiểm và lắp biển số.