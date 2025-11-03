XEM CLIP: (Nguồn: Công an cung cấp)

Sáng 3/11, đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra, giải quyết vụ việc tài xế ô tô "né" kiểm tra nồng độ cồn, lùi xe xuống ruộng.

Cụ thể, khoảng 20h46 ngày 2/11, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Công an xã Thành Công thực hiện tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại đường ĐT274 (đoạn qua xã Thành Công).

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện ô tô con mang biển số 20B-112.XX, lưu thông theo hướng từ phường Phổ Yên đi xã Thành Công, khi cách vị trí tổ công tác khoảng 100m, bất ngờ tài xế điều khiển ô tô đi lùi với tốc độ cao.

Khi phát hiện tổ CSGT, tài xế đã điều khiển ô tô đi lùi. Ảnh chụp màn hình

Tổ công tác nhận thấy hành vi này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác nên cử cán bộ, chiến sĩ chạy bộ đuổi theo. Quá trình ô tô đi lùi đã rơi xuống ruộng phía bên trái đường (theo chiều đi của xe). Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì phát hiện người điều khiển ô tô là anh Dương V.C. (SN 1982, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Dương V.C. vi phạm ở mức 0,737 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, gấp 1,8 lần mức "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168.

Trình bày với CSGT, anh Dương V.C. cho biết, bản thân đã uống nhiều rượu trước khi điều khiển phương tiện.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Dương V.C. về hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn, đồng thời, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) khuyến cáo, việc điều khiển ô tô đi lùi với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác. Nếu gây tai nạn, người điều khiển có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định.