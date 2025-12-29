Giá vàng bứt phá, liên tiếp lập đỉnh mới

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch đặc biệt sôi động khi giá kim loại quý này tăng tốc mạnh mẽ và liên tiếp xác lập các mức đỉnh lịch sử mới, bỏ xa kỷ lục cũ 4.381 USD/ounce được ghi nhận hôm 17/10.

Trong tuần giao dịch từ 22-26/12, giá vàng giao ngay lần lượt chinh phục các mốc tâm lý quan trọng. Sau khi vượt ngưỡng 4.400 USD/ounce, giá vàng tiếp tục bứt phá mạnh và chính thức cán mốc 4.500 USD/ounce - điều mà trước đó ít tổ chức tài chính dám đưa vào kịch bản cơ sở.

Có thời điểm trong tuần, giá vàng giao ngay đã vọt lên trên 4.545 USD/ounce, trước khi chốt tuần ở mức 4.535 USD/ounce. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất trong lịch sử giao dịch của kim loại quý này. Đồng thời, giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 cũng tăng lên 4.552 USD/ounce, phản ánh kỳ vọng rất mạnh của thị trường đối với xu hướng trung hạn.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 72,3%, tương đương mức tăng thêm khoảng 1.910 USD/ounce. Đây là mức tăng hiếm thấy trong lịch sử thị trường vàng hiện đại, đưa 2025 trở thành một trong những năm có hiệu suất tốt nhất của kim loại quý này.

Tại thị trường trong nước, giá vàng tăng chậm hơn so với thế giới nhưng cũng không nằm ngoài xu hướng lập đỉnh mới. Vàng miếng SJC sát mốc 160 triệu/lượng, còn vàng nhẫn của nhiều thương hiệu lớn đã chính thức vượt qua mức đỉnh 159,5 triệu đồng/lượng (giá bán) ghi nhận hồi tháng 10.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng lên mức kỷ lục mới. Ảnh: HH

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng mạnh. Giá bạc ghi nhận mức tăng hiếm có, thêm gần 12,2 USD/ounce, tương đương tăng khoảng 18%, lên mức 79,27 USD/ounce. Trong nước, giá bạc bán ra đã lên tới khoảng 82 triệu đồng/kg. Thậm chí, trên thị trường chợ đen, có nơi rao bán bạc ở mức 93-100 triệu đồng/kg, phản ánh tình trạng khan hiếm và tâm lý đầu cơ mạnh mẽ.

Giá bạch kim cũng tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch gần nhất, nối dài chuỗi tăng lịch sử vào cuối năm.

Đà tăng của vàng và một số kim loại quý được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và đồng USD suy yếu.

Theo giới phân tích, đà tăng mạnh của vàng và bạc trong tuần qua còn chịu tác động từ yếu tố kỹ thuật. Nhu cầu mua bị dồn nén trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đã bùng nổ ngay khi thị trường mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, xu hướng các quốc gia gia tăng tích trữ vàng và bạc, đồng thời hạn chế xuất khẩu, càng làm trầm trọng thêm lo ngại về nguồn cung.

Đà tăng còn kéo dài sang năm 2026

Không chỉ dừng lại ở diễn biến ngắn hạn, nhiều tổ chức tài chính lớn cho rằng xu hướng tăng của vàng mang tính cấu trúc và có thể còn kéo dài sang năm 2026.

Trong báo cáo Triển vọng Hàng hóa 2026, Goldman Sachs khẳng định: Vàng tiếp tục là mặt hàng được ưu tiên mua dài hạn số một trong toàn bộ nhóm hàng hóa. Ngân hàng này dự báo giá vàng giao ngay có thể đạt 4.900 USD/ounce vào quý IV/2026, thậm chí cao hơn nếu dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân gia nhập mạnh mẽ cùng với các ngân hàng trung ương.

Theo các chiến lược gia hàng hóa của Goldman Sachs, vàng là lựa chọn tốt nhất trong toàn bộ thị trường hàng hóa năm tới, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, cạnh tranh công nghệ và trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với các làn sóng điều chỉnh trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Goldman Sachs cho rằng kịch bản cơ sở của họ bao gồm tăng trưởng GDP toàn cầu vững chắc và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm tổng cộng khoảng 50 điểm cơ bản lãi suất trong năm 2026. Môi trường này được đánh giá là đặc biệt thuận lợi cho các kim loại quý, vốn thường hưởng lợi trong chu kỳ nới lỏng tiền tệ.

Ngân hàng này nhấn mạnh hai xu hướng mang tính cấu trúc. Thứ nhất, về mặt vĩ mô, hàng hóa - đặc biệt là kim loại - sẽ tiếp tục nằm ở trung tâm của cuộc cạnh tranh quyền lực địa chính trị và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Thứ hai, về mặt vi mô, các làn sóng điều chỉnh nguồn cung năng lượng bắt đầu từ năm 2025 sẽ tiếp tục tác động mạnh đến thị trường hàng hóa.

Trong số các mặt hàng được phân tích, Goldman Sachs tỏ ra lạc quan nhất với vàng, chủ yếu nhờ nhu cầu mua vào bền bỉ từ các ngân hàng trung ương. Ngân hàng này dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình khoảng 70 tấn vàng mỗi tháng trong năm 2026 - cao gấp khoảng 4 lần so với mức trung bình trước năm 2022.

Ba nguyên nhân chính được đưa ra gồm: việc Nga bị đóng băng dự trữ ngoại hối năm 2022 đã làm thay đổi cách các quốc gia mới nổi nhìn nhận rủi ro địa chính trị; tỷ trọng vàng trong dự trữ của nhiều ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn ở mức thấp và nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương đang ở mức cao kỷ lục.

Ngoài ra, Goldman Sachs cũng cảnh báo về khả năng giá vàng tăng vượt kịch bản cơ sở nếu xu hướng đa dạng hóa tài sản lan rộng sang khu vực nhà đầu tư cá nhân. Hiện tại, các quỹ ETF vàng chỉ chiếm khoảng 0,17% danh mục tài chính của nhà đầu tư Mỹ, thấp hơn mức đỉnh năm 2012. Theo ước tính, mỗi khi tỷ trọng vàng trong danh mục tăng thêm 1 điểm cơ bản, giá vàng có thể tăng khoảng 1,4%.

Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể lập đỉnh mới quanh 4.630 USD/ounce trong quý III và tiến tới vùng 4.900 USD/ounce vào cuối quý IV/2026.

Dù triển vọng tích cực, các chuyên gia cũng lưu ý rằng giá vàng đã tăng rất mạnh trong thời gian ngắn và các nhịp điều chỉnh kỹ thuật là khó tránh khỏi.