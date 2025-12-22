Lý do bứt phá mạnh mẽ

Giá vàng thế giới đã chính thức lập đỉnh cao lịch sử mới trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 22/12, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho thị trường kim loại quý.

Tính tới 8h45 sáng cùng ngày, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng thêm hơn 1% lên 4.381,4 USD/ounce, chính thức vượt đỉnh cao lịch sử 4.381 USD/ounce ghi nhận vào ngày 17/10 vừa qua. Đồng thời, giá vàng giao tháng 2/2026 cũng tăng 0,32% lên 4.401 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng đã lập kỷ lục cao mới và cao hơn 66,9% so với đầu năm, tương đương mức tăng thêm 1.756 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, diễn biến cũng hết sức sôi động. Mở cửa phiên giao dịch ngày 22/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 155,1-157,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức cao kỷ lục mới. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Những con số này phản ánh sức hút mạnh mẽ của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.

Gần như suốt năm 2025, giá vàng đã lập kỷ lục cao mới tới 49 lần. Xu hướng tăng dài hạn vẫn được dự báo chưa kết thúc, nhưng áp lực chốt lời gần đây tăng rất mạnh và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự bứt phá này không chỉ là kết quả của các yếu tố kinh tế vĩ mô mà còn bị chi phối bởi các diễn biến địa chính trị và thị trường liên quan.

Một trong những lý do chính đẩy giá vàng tăng vọt là sự suy yếu của đồng USD. Tới sáng 22/12, chỉ số DXY đứng ở mức 98,6 điểm, thấp hơn đáng kể so với mức gần 100 điểm hồi đầu tháng 12 và mức 115 điểm hồi đầu năm. Đồng USD yếu hơn khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, vì chi phí mua vàng giảm tương đối.

Bên cạnh đó, vàng tăng mạnh trong phiên đầu tuần mới còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng dữ dội, được hỗ trợ bởi tình hình xấu đi của thị trường lao động Mỹ và căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Năm 2025 đánh dấu một trong những giai đoạn tăng giá mạnh mẽ nhất của thị trường vàng. Kim loại quý này đã liên tiếp phá kỷ lục trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị lan rộng, chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và nhu cầu trú ẩn toàn cầu.

Từ đầu năm, vàng đã chứng kiến sự gia tăng nhu cầu từ các quỹ đầu tư lớn, các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và bất ổn kinh tế sau đại dịch.

Các yếu tố tác động và dự báo cho năm 2026

Trước hết, từ góc độ kỹ thuật, các tín hiệu cho thấy mốc 4.300 USD/ounce đã được xác lập là một ngưỡng hỗ trợ rất mạnh. Khi vàng vượt ngưỡng cản 4.355 USD/ounce như trong sáng nay, thì mục tiêu kế tiếp sẽ là 4.400 USD/ounce.

Vào cuối tuần trước, giá vàng chững lại dưới vùng kháng cự khi tác động từ quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) làm lu mờ kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Nguy cơ điều chỉnh khi đó là hiện hữu.

Tuy nhiên, với những diễn biến mới, các yếu tố địa chính trị vẫn có thể đóng vai trò nâng đỡ tâm lý thị trường trong ngắn hạn. Dữ liệu này trước đó đã thúc đẩy thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn, qua đó đẩy hợp đồng tương lai vàng tăng vọt để kiểm tra mức đỉnh mới.

Yếu tố địa chính trị tiếp tục là "ngòi nổ" cho giá vàng. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng Ukraine sẽ “nhanh chóng tiến tới” một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Nga, trong bối cảnh các quan chức Nga và Mỹ dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tuần này tại Miami. Đồng thời, Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận cung cấp một khoản vay không lãi suất quy mô lớn trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine, sau các cuộc đàm phán kéo dài đến khuya tại Brussels trước khi đạt được đột phá.

Những diễn biến địa chính trị liên quan đến xung đột Nga - Ukraine như vậy có thể tiếp tục hỗ trợ tâm lý tăng giá đối với hợp đồng tương lai vàng. Tuy nhiên, trong kịch bản Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được tiến triển đáng kể trong việc giải quyết vấn đề phức tạp này, giá vàng có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh mạnh.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ của Fed và các ngân hàng trung ương khác đóng vai trò quan trọng. Fed đã duy trì chính sách nới lỏng trong năm 2025, với các đợt cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, dẫn đến lạm phát cao hơn và làm giảm sức hấp dẫn của trái phiếu chính phủ, từ đó đẩy dòng tiền vào vàng. Ngoài ra, nhu cầu vàng vật chất từ các nước châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc vẫn mạnh mẽ, đặc biệt trong mùa lễ hội và đầu tư dài hạn.

Dự báo cho năm 2026, giá vàng có thể tiếp tục xu hướng tăng nếu căng thẳng địa chính trị không giảm nhiệt và Fed duy trì lãi suất thấp. Các nhà phân tích dự đoán giá có thể chạm mốc 4.500-5.000 USD/ounce nếu xung đột Nga - Ukraine kéo dài hoặc căng thẳng Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh vẫn tồn tại nếu đồng USD phục hồi mạnh hoặc có thỏa thuận hòa bình lớn, dẫn đến chốt lời ồ ạt.