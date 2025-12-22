Sau khi tăng 40 USD (khoảng 1%) trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tiếp tục tăng thêm 1% trên thị trường Mỹ.

Tính tới 20h40 ngày 22/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng tổng cộng hơn 84 USD (+2%) trong phiên đầu tuần 22/12 lên đỉnh cao mới: 4.424 USD/ounce (tương đương 144,3 triệu đồng/lượng, tính theo tỷ giá USD tự do). Giá vàng thế giới tăng khoảng 2,5-2,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Như vậy, giá vàng giao ngay đã vượt xa so với đỉnh cao lịch sử 4.381 USD/ounce ghi nhận vào ngày 17/10.

Đồng thời, giá vàng giao tháng 2/2026 cũng tăng 1,5% lên 4.451 USD/ounce.

Giá vàng đã lập kỷ lục cao mới và cao hơn 68,5% so với đầu năm, tương đương mức tăng thêm 1.799 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng ở mức chậm hơn thế giới, nhưng cũng đạt các kỷ lục cao mới.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 22/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 155,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Đây là mức giá cao kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Giá vàng thế giới lên đỉnh cao mới. Ảnh: ChatGPT

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 151,1-154,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng. Đây cũng là mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, vàng nhẫn các thương hiệu khác vẫn còn khá xa so với kỷ lục khoảng 160 triệu đồng/lượng (giá bán) ghi nhận hồi tháng 10. Cụ thể, Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc cũng tăng vọt, thêm khoảng 1,9% lên 68,97 USD/ounce.

Giá vàng và bạc thế giới tăng vọt trong những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Noel và Tết Dương lịch dài trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn rất lớn tại các loại tài sản an toàn, giữa lúc căng thẳng địa chính trị leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới.