Hôm nay (9/4), Phòng CSGT Công an TPHCM thông báo điều chỉnh giao thông tại khu vực cửa ngõ, giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn).

Trước đó, từ ngày 4/4, Sở Xây dựng TPHCM cho biết sẽ đóng dải phân cách giữa trên đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn), để phục vụ thi công ga ngầm S10 thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).



Đường Trường Chinh, đoạn qua phường Tân Sơn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Phòng CSGT dự báo tình hình giao thông tại khu vực này sẽ diễn biến phức tạp, do đây là trục trọng điểm kết nối cửa ngõ Tây Bắc TPHCM. Lưu lượng phương tiện lớn có thể gây áp lực lên các giao lộ trên tuyến Trường Chinh, đặc biệt tại các điểm giao với đường Tây Thạnh, Phan Huy Ích, Cộng Hòa…

Để bảo đảm an toàn và giảm tải cho tuyến Trường Chinh, Phòng CSGT khuyến nghị người dân đi mô tô, ô tô cá nhân, nếu không thật sự cần thiết, hạn chế di chuyển qua giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch và chủ động chọn lộ trình thay thế.

Phòng CSGT đề xuất, hướng dẫn các lộ trình sau:

Hướng từ đường Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận) đi phường Sài Gòn:

Lộ trình 1: Trường Chinh – Nguyễn Văn Quá (hoặc Phan Huy Ích) – Quang Trung – Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám – Đào Duy Anh – Hồ Văn Huê – Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Phùng – Hai Bà Trưng – phường Sài Gòn.

Lộ trình 2: Trường Chinh – Tây Thạnh – đường D9 (hoặc Nguyễn Hữu Tiến) – Chế Lan Viên – Nguyễn Hữu Tiến (hoặc Dương Đức Hiền, Nguyễn Hữu Dật) – Lê Trọng Tấn – Tân Kỳ Tân Quý – Trường Chinh – CMT8 – phường Sài Gòn.

Lộ trình 3: Trường Chinh – Lê Đức Anh – đường M1 – đường CN1 – Lê Trọng Tấn – đường D2 – Tân Kỳ Tân Quý – Trường Chinh – CMT8 – Hoàng Văn Thụ – Lê Bình – Hoàng Sa – phường Sài Gòn.

Hướng từ phường Sài Gòn đi Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận):

Lộ trình 1: Hai Bà Trưng – Phan Đình Phùng – Nguyễn Kiệm – Quang Trung – Nguyễn Văn Quá (hoặc Đỗ Mười) – Trường Chinh.

Lộ trình 2: CMT8 – Trường Chinh – Nguyễn Hồng Đào (hoặc Trương Công Định) – Ba Vân – Lũy Bán Bích – Trương Vĩnh Ký – Gò Dầu – Tân Quý – đường D2 – Lê Trọng Tấn – đường CN1 – đường M1 – Tân Thới Nhất 8 (hoặc Lê Đức Anh) – Phan Văn Hớn – Trường Chinh.

Lộ trình 3: CMT8 – Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Quý – Lê Trọng Tấn – Lê Đức Anh – Trường Chinh (hoặc Phan Văn Hớn – Trường Chinh).

Ngoài ra, Phòng CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện khi qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông. Tùy tình hình thực tế, lực lượng CSGT sẽ điều chỉnh, phân luồng phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.