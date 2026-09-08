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Khoảng 6h ngày 8/9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Ninh Bình - Hà Nội (thuộc địa phận xã Chương Dương, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe đầu kéo, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ô tô khách 24 chỗ biển số 36H-084.xx do ông L.X.T. (SN 1976, trú tại Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến Km199+200, ô tô khách va chạm vào phía sau xe đầu kéo biển số 86C-094.xx, kéo theo sơmi rơ-moóc 86R-009.XX do ông N.Q.T. (SN 1990, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: M.C

Trước thời điểm xảy ra va chạm, xe đầu kéo bị nổ lốp, đang di chuyển chậm để vào làn dừng xe khẩn cấp. Dữ liệu giám sát hành trình ghi nhận phương tiện di chuyển với tốc độ khoảng 22km/h.

Hậu quả, anh H.V.T. (SN 1989, trú tại Thanh Hóa), là phụ xe khách, tử vong tại chỗ; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm với phía sau xe đầu kéo.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ tai nạn. Ảnh: M.C

Từ vụ tai nạn, Cục CSGT khuyến cáo các tài xế không bám đuôi phương tiện phía trước. Luôn duy trì khoảng cách an toàn để có đủ thời gian và không gian xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc, phanh gấp hoặc gặp sự cố.

Khi phát hiện phương tiện gặp sự cố phía trước, phải chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách; chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn, tuyệt đối không đánh lái đột ngột.

"Trên đường cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao, chỉ một vài giây thiếu quan sát hoặc khoảng cách quá ngắn có thể khiến người lái không kịp xử lý tình huống. Giữ khoảng cách an toàn chính là tạo thêm thời gian để cứu mình và những người cùng tham gia giao thông", đại diện Cục CSGT khẳng định.