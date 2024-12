Mua nhà ở xã hội, nhiều người sập bẫy công ty môi giới

Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty An Lạc Tân. Một trong những dự án bất động sản liên quan đến vụ án là chung cư The Western Capital, quận 6.

Dù chủ đầu tư không hề ủy quyền nhưng từ năm 2019, Công ty An Lạc Tân vẫn đứng ra ký hợp đồng, thu tiền của nhiều người muốn mua nhà ở xã hội tại dự án trên. (Xem chi tiết)

Chung cư The Western Capital, quận 6. Ảnh: T.L

1/3 hộ gia đình TPHCM không có điều kiện mua nhà trong 5 năm tới

Viện nghiên cứu phát triển TPHCM vừa báo cáo kết quả điều tra nhu cầu nhà ở của người dân giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, về mức độ hài lòng, đa số hộ gia đình được khảo sát đều hài lòng về tình trạng nhà ở hiện tại.

Về nhu cầu cải thiện và nâng cao chất lượng nhà ở, 33,7% hộ gia đình cho biết không có mong muốn cụ thể nào do không có điều kiện để lên kế hoạch hay dự định cải tạo, mua nhà trong 5 năm tới. (Xem chi tiết)

Cho thuê đất công trái luật, doanh nghiệp công ích thu lợi hàng tỷ đồng

Thanh tra TPHCM vừa có kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng nhà đất công trên địa bàn quận 7.

Kết luận cho thấy giai đoạn 2022-2023, UBND quận 7 thu hơn 480 triệu đồng từ việc cho thuê nhà, đất công trái quy định.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 7 được cho sử dụng 15.800m2 đất để làm trạm trung chuyển và nhà tập kết phương tiện thu gom rác. Tuy nhiên, công ty này đã hợp tác kinh doanh, nhưng thực chất là cho thuê đất, để thu lợi 6 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Cho thuê đất công trái quy định, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 7 thu lợi 6 tỷ đồng. Ảnh: T.L.

Loạt doanh nghiệp vi phạm đất đai, thu hồi dự án liên quan bà Trương Mỹ Lan

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa công khai danh sách 12 doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai từ 1/1-25/12/2024. Trong đó, 3 doanh nghiệp bị thu hồi đất.

Trong 3 doanh nghiệp bị thu hồi đất có Công ty cổ phần du lịch Delta, bị thu hồi 3.377,5m2 đất thuộc dự án Đà Lạt Plaza. Quyền sử dụng khu đất này nằm trong danh sách ngăn chặn, hạn chế giao dịch liên quan đến vụ án hình sự của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. (Xem chi tiết)

Thị trường sắp có thêm hàng trăm căn nhà ở xã hội

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt liên danh Công ty cổ phần đầu tư NNP và Công ty cổ phần đầu tư Minh Trí Thuận An làm nhà đầu tư dự án Nhà ở xã hội Kim Đồng, TP Đà Lạt.

Nhà ở xã hội Kim Đồng được xây dựng trên khu đất hơn 3.300m2, quy mô 5 tầng với tổng số 94 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. (Xem chi tiết)

Dự án EcoHome 1 đã được khởi công vào đầu tháng 11 vừa qua. Ảnh: Hodeco

Từ ngày 6/1/2025, Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội EcoHome 1 tại thị xã Phú Mỹ, bắt đầu nhận hồ sơ của người dân có nhu cầu mua nhà.

EcoHome 1 được khởi công vào đầu tháng 11 vừa qua. Dự án này có quy mô 1 tòa nhà với tổng số 340 căn hộ. Giá bán trung bình dự kiến 19,87 triệu đồng/m2. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo lần lượt từ nhiệm, cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản vẫn tăng phi mã

Ba tháng gần đây, Thuduc House liên tục có sự thay đổi tại các vị trí lãnh đạo cấp cao. Từ kế toán trưởng, người đại diện pháp luật đến thành viên Hội đồng quản trị của công ty lần lượt từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thuduc House cũng đã bán lượng lớn cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn của công ty. Dù có không ít biến động về các vị trí lãnh đạo nhưng cổ phiếu TDH bất ngờ tăng trần nhiều phiên liên tiếp. (Xem chi tiết)

Novaland tính mua lại trước hạn 7.000 tỷ đồng trái phiếu

Hội đồng quản trị Novaland vừa thông qua nghị quyết về phương án mua lại trước hạn 21 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng. Đây là những lô trái phiếu được phát hành từ tháng 6-8/2020, kỳ hạn 5 năm.

Thời gian mua lại trước hạn 21 lô trái phiếu trên sẽ được Novaland thực hiện từ ngày 27/12/2024 đến ngày 30/1/2025. Giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng với lãi phát sinh tính đến ngày mua. (Xem chi tiết)