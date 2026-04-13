Ngày 13/4, ghi nhận của VietNamNet tại đường Trường Chinh (phường Tân Sơn, TPHCM), công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM tất bật đốn hạ, bứng gốc cây xanh.

Đây là khu vực thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng ga ngầm Phạm Văn Bạch (S10) – một mắt xích quan trọng của tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Công nhân đốn hạ cây xanh trên đường Trường Chinh để phục vụ thi công ga ngầm dự án metro số 2. Ảnh: TK

Tại hiện trường, nhiều cây xanh có kích thước "khủng" với đường kính khoảng 1m, cao từ 15-30m, tán rộng che phủ cả một vùng đang được xử lý. Đơn vị thi công đã rào chắn theo từng đoạn và phối hợp điều tiết giao thông để tránh ùn tắc giờ cao điểm.

Theo kế hoạch tổng thể, để phục vụ "siêu dự án" này, TPHCM sẽ xử lý tổng cộng 453 cây xanh. Trong đó có 404 cây phải đốn hạ, 49 cây được bứng dưỡng, di dời để bảo tồn.

Việc xử lý cây xanh được chia làm hai giai đoạn với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1,4 tỷ đồng. Công tác này trải dài qua địa bàn nhiều phường dọc tuyến như: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh và Tân Sơn Nhì.

Nhiều cây xanh có kích thước "khủng" đang được xử lý. Ảnh: TK

Trước đó, nhằm dọn đường cho việc thi công chính thức nhà ga S10, Sở Xây dựng TPHCM đã có thông báo điều chỉnh giao thông tại giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch.

Cụ thể, từ ngày 4/4, dải phân cách giữa tại khu vực này đã được đóng lại để bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý đường sắt đô thị (chủ đầu tư).

Dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), với tổng vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, chính thức khởi công ngày 15/1/2026. Dự án có tổng chiều dài gần 11,27km, bao gồm 9,3km đi ngầm và 2km đi trên cao. Toàn tuyến có 10 ga ngầm và 1 khu depot.

Thiết kế mặt bằng ga ngầm Phạm Văn Bạch. Ảnh: MAUR

Ga ngầm Phạm Văn Bạch, nằm gần giao lộ Cộng Hòa - Trường Chinh là ga ngầm cuối cùng trước khi tuyến chuyển lên đoạn trên cao tại ga Tân Bình.

Dù việc đốn hạ cây xanh gây nhiều tiếc nuối, nhưng đây là bước chuẩn bị không thể thiếu để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Khi hoàn thành, tuyến metro số 2 được kỳ vọng sẽ trở thành "trục xương sống" giao thông mới, giải quyết bài toán ùn tắc kinh niên và thúc đẩy kinh tế phía Tây Bắc thành phố bứt phá.