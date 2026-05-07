Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động tuyên truyền

UBND tỉnh Đồng Nai xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2026 trên địa bàn tỉnh là “tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đồng thời tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong triển khai các mục tiêu cải cách hành chính Nhà nước”.

UBND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đa dạng, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào chủ trương, chính sách cải cách hành chính mà còn đi sâu vào xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và các dịch vụ công trực tuyến.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu "đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất”. Đây được xem là giải pháp quan trọng để giảm nghèo thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường sẽ tăng cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử cải cách hành chính, hệ thống báo chí địa phương, các ứng dụng di động, tin nhắn SMS và Tổng đài Dịch vụ công 1022…

Đồng thời, Đồng Nai cũng đặt mục tiêu khai thác mạnh các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube để lan tỏa thông tin về cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu xây dựng chuyên mục, video clip, tin bài và nội dung truyền thông số nhằm hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng các dịch vụ công số.

Trong phụ lục phân công nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu mỗi đơn vị phải xây dựng ít nhất 1 video hoặc clip tuyên truyền về cải cách hành chính trong năm nay. Nội dung tập trung vào hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, giới thiệu chính sách mới, phản ánh các vấn đề người dân quan tâm và lan tỏa các mô hình, sáng kiến hiệu quả.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị phải duy trì đăng tải tối thiểu 2 bản tin hoặc bài viết mỗi tháng trên Trang thông tin điện tử; Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai phát sóng ít nhất 1 bản tin hoặc chương trình mỗi tháng về cải cách hành chính; Báo và Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai đăng tải 2 kỳ thông tin mỗi tháng về các mô hình, sáng kiến và kết quả cải cách hành chính.

Đối với Trang thông tin cải cách hành chính của tỉnh và Cổng Hành chính công tỉnh Đồng Nai trên Zalo, yêu cầu đặt ra là trung bình mỗi tuần phải có ít nhất 1 bản tin cập nhật.

Không chỉ dừng ở truyền thông số, tỉnh Đồng Nai còn chú trọng hiện đại hóa hình thức niêm yết thủ tục hành chính. Việc tra cứu thông tin được định hướng ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công nhanh chóng hơn. Văn phòng UBND tỉnh được giao triển khai tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, thanh toán phí và lệ phí trực tuyến, tra cứu hồ sơ qua SMS hoặc mã QR trên căn cước công dân.

Tăng tương tác với người dân, doanh nghiệp

Cũng theo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường sẽ tổ chức nhiều cuộc đối thoại chuyên đề giữa lãnh đạo địa phương với người dân và doanh nghiệp nhằm giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính và cải cách hành chính. Các cuộc đối thoại được triển khai cả theo hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý Nhà nước.

Song song đó, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số của tỉnh. Đây được xem là “cầu nối” quan trọng để đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại cơ sở.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Đồng thời, cơ quan này sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, cuộc thi về chuyển đổi số và cải cách hành chính; khuyến khích áp dụng các mô hình, sáng kiến công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Việc tăng cường tuyên truyền, giảm nghèo thông tin gắn với ứng dụng công nghệ số không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về cải cách hành chính mà còn thúc đẩy người dân Đồng Nai chủ động tham gia quá trình chuyển đổi số, tiếp cận hiệu quả hơn các dịch vụ công hiện đại.