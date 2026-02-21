W-cao toc7.jpg

Chiều nay, lượng lớn phương tiện từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, miền Bắc đã đổ dồn về các tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM.

Trong đó, trên 2 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, nhiều thời điểm dòng xe nối đuôi kéo dài hàng kilomet.

W-cao toc10.jpg

Theo ghi nhận của PV VietNamNet trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm.

W-cao toc6.jpg

Tại Km94 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn thuộc xã Xuân Quế, Đồng Nai), có thời điểm các phương tiện ùn ứ kéo dài 5km trước trạm thu phí.

https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/2/21/w-cao-toc3-1129.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/2/21/w-cao-toc2-1130.jpg

Làn khẩn cấp chỉ dành cho các tình huống sự cố hoặc xe ưu tiên làm nhiệm vụ nhưng một số phương tiện cố tình chạy vào đây để tìm cách vượt lên. 

Anh Nguyễn Đình Mạnh (TPHCM) cho biết, mật độ xe đông quá nên anh cứ đi được vài mét lại phải dừng. Các xe chạy vào làn khẩn cấp cũng bị kẹt cứng khi lên phía trên.

W-cao toc9.jpg

Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết, nguyên nhân ùn tắc là do lượng xe tăng đột biến vào cuối kỳ nghỉ Tết. Mặc dù đơn vị đã tăng cường nhân viên hỗ trợ nhưng vẫn khó tránh khỏi tình trạng kẹt xe kéo dài.

W-cao toc8.jpg

Cơ quan chức năng dự báo tình trạng giao thông căng thẳng sẽ tiếp diễn đến tối muộn, khi dòng xe từ các tỉnh còn đổ về TPHCM và các tỉnh lân cận. Người dân cần theo dõi thông tin giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp.

W-cao toc5.jpg

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã huy động tối đa lực lượng, linh hoạt đóng mở cao tốc, đồng thời điều tiết từ xa để giảm tải áp lực cho các tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM.

CSGT niêm phong xe khách trên cao tốcTrong quá trình kiểm tra xe kinh doanh vận tải trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, CSGT phát hiện một xe khách vi phạm 3 lỗi cùng lúc buộc phải niêm phong và tạm giữ phương tiện.