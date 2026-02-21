Chiều nay, lượng lớn phương tiện từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, miền Bắc đã đổ dồn về các tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM.

Trong đó, trên 2 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, nhiều thời điểm dòng xe nối đuôi kéo dài hàng kilomet.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Tại Km94 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn thuộc xã Xuân Quế, Đồng Nai), có thời điểm các phương tiện ùn ứ kéo dài 5km trước trạm thu phí.

Làn khẩn cấp chỉ dành cho các tình huống sự cố hoặc xe ưu tiên làm nhiệm vụ nhưng một số phương tiện cố tình chạy vào đây để tìm cách vượt lên.

Anh Nguyễn Đình Mạnh (TPHCM) cho biết, mật độ xe đông quá nên anh cứ đi được vài mét lại phải dừng. Các xe chạy vào làn khẩn cấp cũng bị kẹt cứng khi lên phía trên.

Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết, nguyên nhân ùn tắc là do lượng xe tăng đột biến vào cuối kỳ nghỉ Tết. Mặc dù đơn vị đã tăng cường nhân viên hỗ trợ nhưng vẫn khó tránh khỏi tình trạng kẹt xe kéo dài.

Cơ quan chức năng dự báo tình trạng giao thông căng thẳng sẽ tiếp diễn đến tối muộn, khi dòng xe từ các tỉnh còn đổ về TPHCM và các tỉnh lân cận. Người dân cần theo dõi thông tin giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã huy động tối đa lực lượng, linh hoạt đóng mở cao tốc, đồng thời điều tiết từ xa để giảm tải áp lực cho các tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM.