Bà Hoàng Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, “Hội xác định, tuyên truyền là khâu then chốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên. Khi người nông dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, họ sẽ chủ động, sáng tạo và đồng lòng hành động”.

Hiện Hội Nông dân phường Đồng Sơn có 2.130 hội viên, sinh hoạt tại 36 chi hội, trong đó có 1 chi hội nghề nghiệp.

Người dân Đồng Sơn tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, Ban Thường vụ Hội luôn quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ hơn 1.400 lượt hộ đăng ký, đã có 739 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm qua từng năm.

Đồng hành với phong trào, Hội Nông dân phường chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp; hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, lập hồ sơ xét chọn sản phẩm OCOP, VietGAP. Đến nay, phường đã có 1 sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP và 3 sản phẩm OCOP 3 sao.

Hội còn đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phối hợp với các cấp, ngành giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp qua hội chợ, triển lãm. Mỗi hoạt động đều mang lại hiệu ứng tích cực, giúp nông dân tự tin hơn khi bước ra thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu vùng miền.

Song song với phát triển kinh tế, Hội cũng triển khai mạnh công tác tuyên truyền sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường, vận động hội viên sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học; phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân - phụ nữ tỉnh, các hợp tác xã nông nghiệp tổ chức dạy nghề, tập huấn kỹ thuật cho hội viên.

Chỉ tính giai đoạn gần đây, Hội đã tổ chức dạy nghề cho 160 người, tập huấn cho hơn 1.200 lượt cán bộ, hội viên, hướng dẫn 1.150 hội viên cài đặt nền tảng số Nông dân Việt Nam – một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp.

Công tác hỗ trợ vốn vay cũng được Hội Nông dân phường Đồng Sơn chú trọng. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Liên Việt và Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, Hội đã tín chấp cho hội viên vay hơn 63 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt, hình thành các mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Một trong những điểm sáng đáng tự hào là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng nông dân Đồng Sơn. Từ các mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều hội viên đã hỗ trợ hộ nghèo về vật tư, con giống, kinh nghiệm sản xuất, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Nhờ vậy, đến nay phường chỉ còn 26 hộ nghèo, trong đó 7 hộ là nông dân không có điều kiện sản xuất.

Hành trình xây dựng nông thôn mới ở phường Đồng Sơn vẫn đang tiếp tục nhưng thành quả hôm nay đã khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động và hành động. Từ những việc làm cụ thể, Đồng Sơn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, nông dân hạnh phúc.