Theo đó, ghi nhận tại các khu vực vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại đường Trần Hưng Đạo, Cao Thắng và đường Hạ Long đã được tẩy xóa.

Đơn cử, tại đường Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, đoạn gần cột đồng hồ) những vạch kẻ đường dành cho người đi bộ đã được tẩy xóa.

Vạch kẻ dành cho người đi bộ tại đường Trần Hưng Đạo đã được xóa bỏ.

Những vạch sơn trắng này đã không còn nhưng vẫn in lại vết nham nhở. Việc tẩy vạch kẻ trên cho thấy khu vực này không còn là nơi để người dân đi qua đường. Khuyến cáo người dân không trèo qua dải phân cách để tránh nguy hiểm.

Tại một số địa điểm không bị dải phân cách chắn ngang, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ vẫn còn. Người dân sẽ đi vòng thêm 1 đoạn nếu có nhu cầu đi qua đường.

Vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại những nơi bị dải phân cách chắn ngang đã được tẩy xóa

Trước đó, tại nhiều tuyến đường trung tâm của tỉnh Quảng Ninh có dải phân cách cứng được lắp đặt nhằm phục vụ việc phân luồng giao thông.

Điều đáng nói, những dải phân cách này được gắn cố định xuống lòng đường, tại những vị trí có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ cũng bị chắn ngang.

Theo ghi nhận, các tuyến đường xuất hiện những vạch kẻ này gồm: Trần Quốc Nghiễn (phường Hạ Long, đoạn bảo tàng Quảng Ninh), Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai, đoạn từ cột đồng hồ đến ngã tư Loong Toòng), Cao Thắng (phường Hà Lầm) và đường Hạ Long (phường Bãi Cháy, đoạn đối diện phố cổ).

Liên quan vấn đề này, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, dải phân cách tại những tuyến đường này do chính quyền TP Hạ Long (cũ) làm, phía Sở Xây dựng Quảng Ninh sẽ cho kiểm tra, rà soát lại và có điều chỉnh.

