XEM CLIP:

Chiều 11/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, bật khóc nức nở khi kể lại việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70km. Vụ việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung clip, người phụ nữ cho biết bà bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được đưa về đúng nơi với chi phí hợp lý, bà bị yêu cầu trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường trên.

Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) ghi lại, kèm theo dòng chia sẻ: “70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong cơ quan công an sớm tìm ra người này”.

Người phụ nữ trong đoạn clip là bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Bà Ly nghẹn ngào chia sẻ với PV VietNamNet: “Gia đình tôi nghèo lắm, chồng lại ốm đau triền miên. Tôi xuống Hà Nội rửa bát thuê cho một quán ăn ở phố Trần Khắc Chân, mỗi tháng được 6 triệu đồng để mua thuốc cho chồng. Vậy mà trên đường về, tôi bị lừa mất 2,5 triệu đồng – cả tháng làm việc quần quật của tôi".

Bà Ly oà khóc. Ảnh cắt từ clip

Theo lời bà Ly, khi đang loay hoay tại bến xe Mỹ Đình để tìm xe về quê, một người đàn ông tiến đến, kéo ba lô và thúc giục bà đi theo. Thấy bà chần chừ, người này trấn an: “Tôi làm phúc, ai lấy tiền của bà làm gì". Tin lời, bà lên xe.

Khi gần đến khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ), tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm, khóa cửa, rồi trắng trợn đòi… 3,5 triệu đồng.

“Tôi hoảng loạn, van xin, hắn mới chịu ‘giảm giá’ còn 2,5 triệu đồng, rồi mới mở cửa cho tôi xuống. Tôi khóc hết nước mắt, chỉ còn biết chạy vào bến xe cầu cứu mọi người", bà kể lại. Những người dân chứng kiến tỏ ra phẫn nộ và hướng dẫn bà đến trình báo cơ quan công an.

Tối cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Hòa Bình (Phú Thọ) xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Ly và đang khẩn trương điều tra.

Lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, quá trình xác minh bước đầu gặp khó khăn do bà Ly quá hoảng sợ nên không nhớ rõ biển số xe.