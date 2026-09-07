Cụ thể, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Trung Tính, Giám đốc Đại học Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Trần Trung Tính tham gia công tác, giảng dạy tại Đại học Cần Thơ trong hàng chục năm, trải qua các chức vụ: Trưởng bộ môn thuộc Khoa Công nghệ, Phó trưởng khoa Công nghệ, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Giám đốc.

Bộ Khoa học và Công nghệ có Bộ trưởng là ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng gồm các ông: Bùi Hoàng Phương, Lê Xuân Định, Phạm Đức Long, Hoàng Minh và Trần Trung Tính.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Lê Trọng Yên quê Hưng Yên; trình độ tiến sĩ quản lý đất đai, thạc sĩ nông nghiệp, kỹ sư quản lý đất đai, cử nhân kế toán và cử nhân ngôn ngữ Anh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trưởng thành từ cán bộ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (cũ), ông Lê Trọng Yên có nhiều năm công tác và gắn bó với các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, phát triển nông thôn tại địa phương.

Sau khi sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng mới vào tháng 7/2025, ông Lê Trọng Yên được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Bộ trưởng là ông Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Hiệp và Lê Trọng Yên.

Trước đó, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã trao quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an Thành phố Huế giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.