Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

UBND TP Cần Thơ đánh giá, thời gian qua, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, góp phần duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ vẫn còn chậm. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đôi lúc chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có việc chưa chặt chẽ; tính chủ động, quyết liệt trong tham mưu và tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, trong tháng 9/2026, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; giải quyết dứt điểm tình trạng thừa số lượng cấp phó phòng. Ảnh: Hoài Thanh

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và "điểm nghẽn" thuộc thẩm quyền để tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời tham mưu, đề xuất phương án cụ thể để cấp có thẩm quyền xem xét, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh hoặc để công việc tồn đọng, kéo dài.

Kịp thời kiện toàn nhân sự, không để xảy ra tình trạng thiếu người

Đáng chú ý, tại chỉ thị này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao nhiệm vụ cụ thể: Trong tháng 9/2026, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; giải quyết dứt điểm tình trạng thừa số lượng cấp phó phòng.

Việc bố trí cán bộ phải bảo đảm phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường và vị trí việc làm; kịp thời kiện toàn tổ chức, nhân sự, không để xảy ra tình trạng thiếu người hoặc bố trí chưa phù hợp làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.

Về công tác phối hợp liên ngành, chỉ thị yêu cầu phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, sản phẩm và kết quả cần đạt. Các cơ quan phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chủ động phát hiện và xử lý khó khăn, vướng mắc để bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu.

Trong đó, cơ quan được giao chủ trì phải chủ động điều phối, đôn đốc cơ quan phối hợp và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan phối hợp có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, tiến độ được yêu cầu.

Trường hợp chậm phối hợp, không phối hợp hoặc thực hiện không đúng yêu cầu mà không có lý do chính đáng, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố thì phải chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định.

Kết quả phối hợp cũng được xác định là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đặc biệt, với nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, người đứng đầu phải chủ động báo cáo, đề xuất phương án xử lý trước thời hạn, không để đến khi quá hạn mới báo cáo khó khăn, vướng mắc.

UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị; phối hợp tham mưu đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu. Đồng thời, Sở Nội vụ có trách nhiệm đề xuất xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp thiếu quyết liệt, chậm tham mưu hoặc để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.