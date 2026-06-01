Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành ngày 28/5.

Trong đó, UBND tỉnh Đồng Tháp nêu rõ yêu cầu: “Nâng cao năng lực tổng thể, xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng tinh nhuệ, hiện đại, nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi nguy cơ, thách thức trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng”.

Hàng loạt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đã được UBND tỉnh đề cập như: 90% người sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an ninh mạng; 100% công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường được tập huấn, bồi dưỡng và cấp chứng nhận về kỹ năng an ninh mạng chuyên sâu; Hình thành mạng lưới ứng cứu sự cố an ninh mạng thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; 100% hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ; 100% lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhân sự trực tiếp quản trị vận hành hệ thống thông tin cấp độ 3, cấp độ 4 trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước có chứng nhận đáp ứng yêu cầu kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng do cơ quan có thẩm quyền cấp, được cập nhật kiến thức an ninh mạng ít nhất 1 lần/năm…

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, nhiều giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian tới. Đáng chú ý là loạt giải pháp nhằm giảm nghèo thông tin về an ninh mạng. Chẳng hạn: Phổ biến, nâng cao kiến thức an ninh mạng cho người dân qua các nền tảng học tập số, "Bình dân học vụ số", các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOC) và các chiến dịch truyền thông đại chúng; Đưa kiến thức an ninh mạng vào chương trình giáo dục phổ thông (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông), giáo dục nghề nghiệp và đại học; tổ chức cuộc thi, diễn đàn, câu lạc bộ an ninh mạng học đường; Hàng năm tổ chức diễn tập thực chiến nhằm nâng cao năng lực ứng phó và phối hợp tác chiến trên không gian mạng…

Đặc biệt, thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai hệ thống chia sẻ thông tin tình báo an ninh mạng, hướng tới hình thành các trung tâm phân tích và chia sẻ thông tin an ninh mạng cho từng ngành, lĩnh vực trọng yếu (tài chính, ngân hàng, giao thông, năng lượng,…), thúc đẩy cơ chế chia sẻ thông tin tình báo về các mối đe dọa, lỗ hổng bảo mật và các cuộc tấn công an ninh mạng giữa khu vực công và tư nhân, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bảo mật.

Đồng thời cũng sẽ triển khai nền tảng giám sát, điều hành an ninh mạng quốc gia cho phép báo cáo, thống kê, cập nhật dữ liệu an ninh mạng trên toàn quốc, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung, thống nhất”.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, với vai trò chủ trì triển khai các hoạt động nâng cao năng lực các lực lượng bảo vệ an ninh mạng, hàng năm, Công an tỉnh sẽ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm cập nhật, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ các cấp (gồm quản lý, lãnh đạo; người dùng cuối; nhân sự kỹ thuật an ninh mạng) theo hướng dẫn Bộ Công an, khuyến khích thi lấy chứng chỉ quốc tế.