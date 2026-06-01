Ngày 28/5, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 26 ngày 22/4/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (Kế hoạch số 765).

Nhiệm vụ hàng đầu được UBND tỉnh nêu rõ trong Kế hoạch là “Đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động nhằm phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới”.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ đẩy mạnh truyền thông số trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp.

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết số 28 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam cùng các văn bản liên quan đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực đột phá cho phát triển nhanh và bền vững.

Đa dạng hóa các phương thức truyền thông, đặc biệt là truyền thông số để giảm nghèo thông tin, tỉnh Đồng Tháp sẽ phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, cơ quan báo chí, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube…), trang tin điện tử, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)... trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp.

Tỉnh sẽ lồng ghép chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa với Phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của nhân dân trong môi trường số; Tuyên truyền nội dung Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, nhằm lan tỏa văn hóa ứng xử tích cực trên môi trường số cho người dùng Internet trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh sẽ thường xuyên theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời thông tin xấu, độc, phản văn hóa trên không gian mạng; phát triển đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội số, kết hợp công nghệ để kịp thời định hướng thông tin; nâng cao năng lực truyền thông, phản biện và định hướng dư luận xã hội nhằm bảo vệ, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Xác định báo chí, xuất bản đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, UBND tỉnh đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp chủ trì tham mưu xây dựng Chiến lược truyền thông văn hóa tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026-2035; tổ chức các chương trình truyền thông dài hạn về con người, di sản, lối sống, khát vọng Đồng Tháp; phát triển các nền tảng báo chí số, báo chí dữ liệu về văn hóa.

Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuỗi nội dung trọng điểm trên nền tảng số của tỉnh nhằm định hướng giá trị, chuẩn mực hành vi, ứng xử văn hóa, góp phần hình thành môi trường văn hóa số văn minh, an toàn và giàu bản sắc.

Cũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND các xã, phường căn cứ các nội dung định hướng tại Kế hoạch số 765 để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa phù hợp với tình hình thực tế địa phương; Chủ động cung cấp thông tin kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến lĩnh vực văn hóa để phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Mỗi xã, phường phải có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới; bảo đảm đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.