Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ diễn ra sáng 9/7.

Theo Thứ trưởng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện tổ chức đơn vị hành chính sau khi cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ Nội vụ sẽ tham mưu tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, địa giới hành chính; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về diện tích tự nhiên của 34 tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng

Bộ cũng sẽ hoàn thiện thể chế về phân cấp, phân quyền, làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp; tiếp tục tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, ngành, địa phương, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm.

Không phải tất cả 705 xã chưa đạt chuẩn đều phải sắp xếp

Tại hội nghị, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, nhiều địa phương quan tâm việc có tiếp tục sắp xếp các xã, phường sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động hay không.

Theo ông, nội dung này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị. Sau khi Trung ương có kết luận, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Chính phủ ban hành hướng dẫn để các địa phương triển khai.

Ông Tuấn cho biết, định hướng của Trung ương là nghiên cứu điều chỉnh những xã có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số. Tuy nhiên, không phải toàn bộ 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn đều thuộc diện sắp xếp.

Việc sắp xếp các xã chưa đạt tiêu chuẩn sẽ được Bộ Nội vụ đề xuất theo hướng không thực hiện đồng loạt trên cả nước mà căn cứ vào điều kiện, đặc điểm của từng địa phương. Ảnh minh hoạ: Bật Tuấn.

Nhiều địa phương ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa hoặc có yếu tố lịch sử, văn hóa đặc thù sẽ được xem xét riêng. Với các xã còn lại chưa đáp ứng tiêu chuẩn, địa phương có thể chủ động nghiên cứu phương án điều chỉnh phù hợp.

"Tinh thần bước đầu là không tổ chức một đợt sắp xếp đồng loạt trên phạm vi cả nước mà căn cứ vào điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương để đề xuất phương án", ông Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Trung ương cũng định hướng xây dựng các xã, phường hạt nhân, trọng điểm để tạo cực tăng trưởng mới. Vì vậy, các địa phương cần chủ động nghiên cứu mô hình phù hợp với thực tiễn.

Điểm nghẽn lớn nhất là khâu tổ chức thực hiện

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng, hệ thống thể chế thời gian qua đã được hoàn thiện với nhiều chủ trương, chính sách mới. Do đó, điểm nghẽn hiện nay của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không còn nằm ở cơ chế mà là khâu tổ chức thực hiện.

Bộ Trưởng Đỗ Thanh Bình.

Bộ trưởng yêu cầu các địa phương nhìn thẳng vào những tồn tại, không đùn đẩy trách nhiệm hay đổ lỗi cho cơ chế; thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, mạnh dạn đề xuất sửa đổi những quy định chưa phù hợp sau quá trình sắp xếp bộ máy.

Ông cũng yêu cầu đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp, gắn với vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng đánh giá hình thức.

Nhấn mạnh khối lượng công việc những tháng cuối năm còn rất lớn, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

"Khó ở đâu phải tập trung tháo gỡ ở đó, không để công việc bị ách tắc. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương để xử lý kịp thời những vướng mắc, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026", Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.