UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 659 về việc tổ chức lớp cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, chiến lược tổng thể, nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), chuyển đổi số (CĐS) trong công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cấp xã.

Mục đích nhằm cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, trang bị tư duy chiến lược tổng thể về tầm quan trọng của KHCN và CĐS cho lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, giúp định hướng lộ trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương dựa trên dữ liệu.

Theo kế hoạch, 2 lớp tập huấn trực tiếp (2 ngày/lớp) sẽ được tổ chức tại 2 phường Mỹ Tho, Cao Lãnh, hoặc xã, phường lân cận trước ngày 15/6/2026 với sự tham gia của 204 học viên. Đối tượng tham gia là lãnh đạo UBND xã, phường cùng cán bộ, công chức, viên chức phụ trách CĐS, công nghệ thông tin và KHCN trên địa bàn.

Các lớp tập huấn nhằm cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, giúp định hướng lộ trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương dựa trên dữ liệu.

Chương trình tập huấn gồm 5 chuyên đề liên quan tới công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế tại địa phương.

Một là tư duy chiến lược và lãnh đạo số - vai trò của cấp xã trong chính quyền số Đồng Tháp. Học viên được hệ thống hóa pháp luật về KHCN, CĐS và thực hành tự đánh giá, lập tầm nhìn số cho địa phương.

Hai là kỹ năng tham mưu nhiệm vụ ứng dụng KHCN, CĐS tại địa phương trong công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Nội dung tập trung vào quy trình tham mưu, nhận diện vấn đề và phát triển ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Ba là ứng dụng KHCN phát triển kinh tế nông nghiệp - truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử nông sản Đồng Tháp. Đây là nội dung cốt lõi nhằm tăng cường năng lực hỗ trợ người dân, hợp tác xã đưa các nông sản đặc trưng của tỉnh như lúa gạo, cá tra, hoa, cây cảnh, trái cây... lên sàn thương mại điện tử.

Bốn là vận hành chính quyền số tại cấp xã - dịch vụ công, văn phòng điện tử, quản lý đất đai số. Trong đó có nhiều nội dung “sát sườn” với công tác số hóa hộ tịch, dân số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ sở.

Năm là xử lý tình huống, thực hành tổng hợp, lập kế hoạch số hóa của xã. Học viên sẽ thực hành tiếp nhận phản ánh của người dân qua nền tảng số và cùng thảo luận, tháo gỡ vướng mắc.

UBND tỉnh yêu cầu nội dung tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phải thiết thực, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết nền tảng với thực hành tình huống; dành tối thiểu 40% thời gian cho các bài tập nhóm, thảo luận và trình diễn thực tế các nền tảng số đang được vận hành tại địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp lựa chọn giảng viên và tổ chức lớp học. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, cập nhật kết quả bồi dưỡng vào phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, đồng thời nghiên cứu lồng ghép nội dung CĐS vào kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

UBND các xã, phường có nhiệm vụ cử đúng đối tượng tham gia và nhanh chóng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn quản lý, điều hành tại địa phương.