Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Cột mốc lịch sử “xoay trục” phát triển của TP.HCM về phía biển

Với tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng, cầu Cần Giờ là một trong bốn dự án hạ tầng trọng điểm được TP.HCM đồng loạt khởi công, động thổ ngày 15/1, bên cạnh Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2 và khu thể dục thể thao Rạch Chiếc. Nếu như các dự án còn lại củng cố trục phát triển hiện hữu, thì cầu Cần Giờ đóng vai trò mở cánh cửa hoàn toàn mới, đưa TP.HCM tiến ra biển.

Dự án được triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), do Tập đoàn Masterise Group làm nhà đầu tư. Giai đoạn thi công dự kiến kéo dài từ 2026 đến 2029, với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả khai thác dài hạn.

Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe. Trong đó, cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, kết nối trực tiếp huyện Nhà Bè (cũ) với Cần Giờ. Đây là công trình mang ý nghĩa chiến lược trong mục tiêu mở rộng không gian phát triển TP.HCM về phía Nam, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực và tạo đòn bẩy thu hút đầu tư vào kinh tế biển, du lịch sinh thái và đô thị ven biển.

Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Cần Giờ từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40-50 phút, tạo điều kiện hình thành trục phát triển kinh tế, đô thị, du lịch mới phía Nam

Cần Giờ được ví như “viên ngọc quý” của TP.HCM. Song suốt nhiều thập kỷ qua, khu vực này bị kìm hãm bởi điểm nghẽn kết nối. Việc phụ thuộc vào phà Bình Khánh khiến thời gian di chuyển kéo dài, chi phí logistics cao, dòng vốn đầu tư khó bứt phá.

Cầu Cần Giờ xuất hiện như một “lời cam kết” về tương lai phát triển bền vững. Khi cầu hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ sẽ rút ngắn từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40-50 phút, tạo điều kiện hình thành trục phát triển kinh tế, đô thị, du lịch mới phía Nam.

Không chỉ dừng ở vai trò kết nối đơn lẻ, cầu Cần Giờ còn liên thông trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành thông qua nút giao Rừng Sác, đưa Cần Giờ “bắt mạch” vào mạng lưới giao thương liên vùng và quốc tế. Với giới đầu tư, đây là điều kiện tiên quyết để bất động sản chuyển từ tiềm năng sang giá trị thực.

Cú hích “tổng lực” từ chuỗi hạ tầng tỷ đô đưa bất động sản Cần Giờ cất cánh

Lịch sử thị trường TP.HCM cho thấy, mỗi cú hích hạ tầng lớn đều kéo theo sự tái định giá mạnh mẽ của bất động sản. Điển hình là cầu Thủ Thiêm 2, kết nối khu Đông với trung tâm Quận 1 (cũ).

Trước khi dự án hoàn thành, giá đất khu vực chỉ khoảng 80-100 triệu đồng/m2. Sau 5 năm khai thác, cây cầu đã góp phần đưa mức giá tăng vọt, lên 300-400 triệu đồng/m2. Khu Đông đã trở thành trung tâm tài chính và đô thị mới với tốc độ tăng trưởng ngoạn mục.

Cầu Cần Giờ được kỳ vọng tạo hiệu ứng còn sâu rộng hơn, bởi không đứng một mình mà nằm trong mạng lưới hạ tầng quy mô lớn nhất lịch sử TP.HCM đang dần hình thành.

Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã khởi công vào ngày 19/12/2025, rút ngắn khoảng cách Cần Giờ với trung tâm thành phố chỉ còn 13 phút di chuyển, đưa khu vực ven biển này trở thành “lõi trung tâm mở rộng”.

Bên cạnh đó, TP.HCM đã chấp thuận chủ trương giao Vingroup nghiên cứu dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, dự kiến khởi công quý II/2026, hoàn thành quý I/2029, mở trục giao thương chiến lược kết nối trực tiếp 2 trung tâm du lịch biển lớn bậc nhất phía Nam.

Song song, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác cũng dự kiến khởi công quý II/2026 và đưa vào vận hành từ quý I/2028, giúp Cần Giờ “bắt mạch” toàn bộ trục giao thương, logistics quốc gia và quốc tế.

Tại Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870ha trở thành động lực phát triển khu vực, dự kiến thu hút 40 triệu lượt khách/năm

Không dừng lại ở hạ tầng giao thông, Cần Giờ còn được định vị trở thành trung tâm cảng biển - du lịch mới với Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự kiến vận hành giai đoạn 1 từ quý I/2027 và hoàn thiện toàn bộ vào năm 2045; cùng Landmark Harbour, tổ hợp bến du thuyền và đón tàu du lịch 1.000 chỗ, khởi công quý II/2026, khánh thành quý II/2027.

Đặc biệt, sự hiện diện của siêu đô thị lấn biển mô hình ESG++ Vinhomes Green Paradise, quy mô 2.870 ha do Vingroup đầu tư, được xem là mảnh ghép chiến lược đưa Cần Giờ lên bản đồ điểm đến an cư, du lịch, nghỉ dưỡng và đầu tư hấp dẫn hàng đầu khu vực, với triển vọng đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Khi những “cú đấp thép” này cùng hiện diện trong giai đoạn 2027 - 2029, Cần Giờ sẽ “lột xác” để bước sang một trang phát triển hoàn toàn mới - không còn là vùng ven sinh thái thuần túy, mà chuyển mình thành đô thị biển - logistics - du lịch cao cấp tầm vóc quốc tế. Đây cũng là thời điểm thị trường bước vào pha tái định giá mạnh mẽ. Trong đó, hưởng lợi lớn nhất cũng chính là Vinhomes Green Paradise - nơi mọi hạ tầng đều hội tụ.

“Hạ tầng là đòn bẩy thép cho giá trị bất động sản. Với hạ tầng vượt trội, tốc độ tăng giá bất động sản Cần Giờ sẽ rất nhanh, thậm chí bằng lần”, TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, đánh giá.

Thoát khỏi “lời nguyền địa lý”, Cần Giờ chính thức bước vào chu kỳ tăng trưởng trăm năm có một với sự bùng nổ về mạng lưới hạ tầng được triển khai đồng loạt tại đây.

