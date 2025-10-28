Sau sức ép lớn, VN-Index đảo chiều tăng điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) tiếp tục chịu áp lực nặng nề từ phiên trước. Chỉ trong 30 phút cuối phiên 27/10, hàng loạt cổ phiếu trụ cột và bất động sản đồng loạt giảm sàn, khiến vốn hóa thị trường bốc hơi gần 5 tỷ USD. Cú sốc này khiến tâm lý nhà đầu tư hoang mang, tạo ra sức ép tâm lý lớn khi bước vào phiên giao dịch hôm nay (28/10).

Ngay đầu phiên sáng, áp lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Vingroup (VIC) có lúc giảm sàn về 199.100 đồng/cp, Vinhomes (VHM) giảm hết biên độ xuống 99.100 đồng/cp, Vincom Retail (VRE) lao dốc 7% về 33.600 đồng/cp. Các nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ.

Phần lớn VN30 giảm giá cuối giờ sáng, VN-Index có lúc mất hơn 30 điểm, lùi về 1.622 điểm - vùng đáy một tháng.

Tuy nhiên, kịch bản đảo chiều lặp lại, nhưng ngược hướng với phiên liền trước. Lực cầu bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ tại nhóm vốn hóa lớn, giúp chỉ số xóa sạch mức giảm và bật tăng vào cuối phiên chiều. Kết phiên 28/10, chỉ số VN-Index tăng 27,96 điểm (+1,69%) lên 1.680,5 điểm.

Cổ phiếu VIC từ giảm sàn quay đầu tăng thêm 6.100 đồng lên 220.100 đồng/cp, góp 5,4 điểm cho chỉ số. VHM tăng nhẹ, VRE từ giảm 7% lên tăng 700 đồng về 36.800 đồng/cp.

VN30-Index tăng vọt 48,52 điểm (+2,55%) lên 1.949,28 điểm, với 28 mã tăng, chỉ 1 giảm. VietJet (VJC) tăng kịch trần; FPT, VIB, VPB, STB bứt phá trên 4%. Từ đáy, VN-Index tăng "bốc đầu" gần 60 điểm từ đáy trong phiên nhờ dòng tiền bất ngờ.

Sau khi “bốc hơi” 5 tỷ USD phiên trước, vốn hóa toàn thị trường quay đầu tăng gần 5 tỷ USD, tạo biên độ dao động khoảng 10 tỷ USD chỉ trong hai phiên.

VN-Index quay đầu tăng mạnh. Ảnh: Tùng Đoàn

Dòng tiền lớn trở lại, khối ngoại mua ròng mạnh

Trái ngược phiên trước, dòng tiền bắt đáy gia tăng chóng mặt cuối phiên 28/10, hút trọn lượng cổ phiếu giảm sàn ở nhiều nhóm ngành và một số mã như VHM, VRE, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán.

Nhóm ngân hàng đã trở lại với vai trò dẫn dắt thị trường tăng điểm hồi phục. Nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh trở lại như VPBank (VPB), Sacombank (STB), VIB, HDBank (HDB), Techcombank (TCB), Vietcombank (VCB), BIDV (BID)...

Một số ngân hàng vừa công bố lợi nhuận khởi sắc trong quý III và tín dụng tăng mạnh. VPBank báo lãi trước thuế gần 20,4 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng, tăng hơn 47% so với cùng kỳ. SHB đạt hơn 12,3 nghìn tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ...

Đáng lưu ý, nhóm các nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng gần 1.500 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi bán ròng 4 phiên liên tiếp. FPT dẫn đầu với 1.265 tỷ, theo sau là VRE 236 tỷ, VPB 143 tỷ.

Như vậy, VN-Index đã thử thành công vùng đáy tháng 8/2025, đồng thời vượt đường trung bình động 50 ngày (SMA50), cải thiện triển vọng ngắn hạn.

Trên thực tế, thị trường không có thêm nhiều thông tin mới sau một phiên. Tăng trưởng kinh tế vẫn tích cực, vị thế quốc tế của Việt Nam được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn các yếu tố rủi ro như lãi suất liên ngân hàng tăng, áp lực thanh khoản và tỷ giá.

Một điểm khác biệt đáng chú ý là giá vàng thế giới lao dốc từ 4.380 USD/ounce xuống dưới 3.900 USD, người dân bán vàng thay vì mua. Bên cạnh đó, đàm phán Mỹ-Trung có tín hiệu tích cực.

Hoạt động bắt đáy của khối ngoại, sau đó là các nhà đầu tư cá nhân có thể là yếu tố giúp thị trường đảo chiều nhanh chóng. Việt Nam đang trong chu kỳ bơm tiền hỗ trợ kinh tế. Chính sách nới lỏng được kỳ vọng sẽ vẫn là trụ đỡ cho thị trường chứng khoán, dù đã có những lo ngại lãi suất tăng.

Theo Chứng khoán CSI, VN-Index đang có nhịp tăng - giảm đan xen. Phiên 27/10 giảm điểm mạnh, nhưng hôm nay lại bật tăng, lấy lại phần lớn số điểm đã mất. Tuy nhiên, thanh khoản chưa có sự bùng nổ khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn mức bình quân phiên gần nhất khoảng 15,3%. Vì vậy, CSI nhận định phiên tăng ngày 28/10 có thể là nhịp hồi kỹ thuật, với xác suất kéo VN-Index lên vùng kháng cự 1.720 điểm.

Chứng khoán MBS cũng tỏ ra thận trọng khi dự báo thị trường có thể đi ngang. VDSC khuyến nghị các nhà đầu tư thận trọng rủi ro, quan sát cung cầu.