Động lực dịch chuyển dòng vốn

Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản đang trở thành điểm đến nổi bật của dòng vốn. Tốc độ tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực này đạt 20 - 30%, cao gấp ba lần so với mức tăng trưởng chung toàn hệ thống. Con số này không chỉ phản ánh niềm tin của thị trường mà còn cho thấy bất động sản tiếp tục khẳng định vai trò kênh tích lũy tài sản bền vững nhất so với vàng, chứng khoán hay gửi tiết kiệm.

Một trong những yếu tố tạo lực đẩy cho dòng vốn chính là mặt bằng lãi suất vay đang duy trì ở mức thấp, cộng hưởng cùng các gói hỗ trợ đa dạng từ ngân hàng. Song song đó, Bộ Xây dựng cũng đã nhiều lần đề xuất Ngân hàng Nhà nước xây dựng gói tín dụng dành riêng cho phân khúc nhà ở giá hợp lý, nhằm gia tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người trẻ.

Nhà đầu tư hướng đến những dự án căn hộ trên hành lang metro số 1. Ảnh phối cảnh

Theo các chuyên gia, nhiều ngân hàng đã tích cực đưa ra các gói ưu đãi mới với lãi suất cố định trong 1-2 năm đầu, cùng với các chính sách ân hạn nợ gốc, đã giúp giảm bớt áp lực tài chính, góp phần tạo sự phấn chấn cho tâm lý khách hàng và giúp kích cầu bất động sản, tạo động lực cho các nhà đầu tư cá nhân quay trở lại thị trường.

Triển vọng của thị trường bất động sản trong nửa cuối năm 2025 được đánh giá là tương đối tích cực với hành lang pháp lý ngày càng được cải thiện, và nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn của TP.HCM lần lượt đi vào vận hành. Dòng tiền nhàn rỗi cũng đang có xu hướng dịch chuyển sang bất động sản.

Tuy nhiên, sự dịch chuyển này không còn đổ dồn vào tất cả các dự án một cách dàn trải. Giới đầu tư đã trở nên cẩn trọng hơn. Họ ưu tiên những sản phẩm có giá trị thật, hội tụ các yếu tố then chốt về vị trí hạ tầng kết nối, pháp lý minh bạch, chính sách tài chính đột phá và bắt nhịp xu hướng sống mới của giới trẻ hiện đại. Trong đó, các dự án nằm trên hành lang metro số 1 được xem là phân khúc dẫn dắt, bởi vừa đáp ứng nhu cầu ở thực vừa đảm bảo tiềm năng tăng giá bền vững.

ArtStella - Tâm điểm cho dòng vốn đầu tư cuối năm

Tọa lạc tại mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, dự án ArtStella sở hữu vị trí chiến lược được xem là "hồng tâm" của TP.HCM sau khi mở rộng quy mô. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 2 phút để tiếp cận ga Suối Tiên - tuyến metro số 1 và Bến xe Miền Đông mới. Đây là hai hạ tầng trọng điểm nằm trong chiến lược phát triển đô thị TOD của TP.HCM, giúp kết nối nhanh chóng và thuận tiện đến các khu vực kinh tế trọng điểm.

Sự kiện kick-off dự án ArtStella với hơn 700 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối chiến lược gây ấn tượng mạnh mẽ với các nhà đầu tư

Giới đầu tư đánh giá, việc sở hữu bất động sản cận metro không chỉ mang lại giá trị khai thác cao ở hiện tại mà còn bảo chứng cho khả năng tăng giá trong dài hạn. ArtStella sở hữu lợi thế hiếm có khi không chỉ kề cận metro số 1 mà còn nằm gần ga S0 của hai tuyến metro nối dài về TP.HCM mở rộng và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Với tiềm năng vượt trội này, ArtStella đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm trong danh mục tìm kiếm của nhiều nhà đầu tư ngay khi những thông tin đầu tiên về dự án xuất hiện trên thị trường.

Dự án gây ấn tượng với tòa tháp 31 tầng được thiết kế theo kiến trúc oval hiếm gặp, mang tính phong thủy “nở hậu”, giúp tối ưu năng lượng tích cực cho mỗi căn hộ. Bên cạnh đó, 100% căn hộ Chill Home tại đây đều có ban công rộng mở, tích hợp hơn 30 tiện ích đa dạng và cam kết được bàn giao chất lượng vượt trội với thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

Dự án được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand, tập đoàn An Phong và ngân hàng BIDV

Hiện tại, ArtStella được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand - An Phong và ngân hàng BIDV. Với vị trí trung tâm kết nối và thiết kế khác biệt, ArtStella hứa hẹn không chỉ là một lời giải cho bài toán an cư của giới trẻ, mà còn mở ra biên lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong tương lai, đặc biệt khi khu vực dự án tọa lạc được đánh giá là “vùng trũng” tiềm năng của khu đông TP.HCM.

Lệ Thanh