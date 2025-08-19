Tại xã Giao Hưng, sáng 30/8, Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bắc sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất là tài sản của UBND xã Giao Hưng.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc xóm Thủy Thành, xã Giao Hưng đều có diện tích là 112,2 m2. Đơn giá 18,6-22,3 triệu đồng/m2, tương đương giá khởi điểm từng lô từ 2 tỷ đến hơn 2,5 tỷ đồng.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 27/8 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bắc và UBND xã Giao Hưng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Giao Hưng.

Ninh Bình đấu giá 165 lô đất tại xã Giao Hưng và xã Hải Tiến vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tới.

Tại xã Hải Tiến, Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 148 lô đất cho nhân dân làm nhà ở vào sáng 7/9.

148 lô đất đấu giá là tài sản của UBND xã Hải Tiến. Các lô đất thuộc khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình.

Diện tích các lô đất từ 75-122 m2/lô. Giá khởi điểm từ 10 triệu đồng đến hơn 14,8 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô có giá từ 750 triệu đến hơn 1,7 tỷ đồng.

Thời gian bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17h ngày 3/9 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường và từ 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 3/9 tại trụ sở UBND xã Hải Tiến.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng đối với từng lô đất, theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Hải Tiến.