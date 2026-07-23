Theo Cổng TTĐT Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sở trường của cán bộ, ngày 17/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất phân công, điều động 5 cán bộ nhận nhiệm vụ công tác mới.

Các cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; có những đóng góp quan trọng vào các kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cũng như các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần cùng tập thể lãnh đạo ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, tích cực tham mưu định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách chiến lược và các biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Với các cơ quan, các địa phương tiếp nhận cán bộ, Thường trực Ban Bí thư đề nghị người đứng đầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ nhận quyết định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.