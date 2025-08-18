Ngày 18/8, tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 2 đã tổ chức Lễ đốt dầu lần đầu lò hơi Tổ máy 1 dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Điện 2, việc đốt dầu lần đầu lò hơi Tổ máy 1 dự án nhiệt điện Quảng Trạch đã được thực hiện thành công lúc 11h00 ngày 16/8.

Đây là mốc tiến độ quan trọng, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn thi công sang khởi động tổ máy, tiến tới hòa lưới điện quốc gia và phát điện thương mại.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I nhìn từ trên cao. Ảnh: Ban Quản lý dự án Điện 2

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I nói riêng và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là những dự án thuộc danh mục những công trình trọng điểm quốc gia về năng lượng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 trực tiếp điều hành. Công trình được xây dựng tại thôn Vĩnh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây là xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Dự án bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.403 MW, khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia mỗi năm khoảng 9,1 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hàng năm cho tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ. Dự án dự kiến đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H. Sâm

Về công tác bảo vệ môi trường, nhà máy được trang bị đồng bộ hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi. Các chỉ số phát thải sau xử lý đều đáp ứng quy chuẩn môi trường Việt Nam, tương đương tiêu chuẩn Ngân hàng Thế giới (WB).

Các thông số về môi trường nhà máy khi vận hành được truyền về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị để giám sát trực tuyến và hiển thị công khai tại khu vực cổng nhà máy 24/24h theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý môi trường.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết, việc hoàn thành dự án đúng tiến độ có ý nghĩa rất lớn trong đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với sản lượng điện dồi dào sẽ mở ra hướng đi mới trong quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương, đặc biệt là những ngành, lĩnh vực có nhu cầu sử dụng điện năng lớn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Quảng Trị bứt phá mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025.