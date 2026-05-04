Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1987, trú Hà Nội) cùng 12 nhân viên của cơ sở lounge Gas Premix để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm (khí N₂O – "bóng cười").

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo đó, rạng sáng 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh lounge Gas Premix (số 2 Trung Phụng, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 bàn đang hoạt động và đều sử dụng “bóng cười”. Tang vật thu giữ gồm 46 bình khí N₂O, 820 vỏ bóng đã qua sử dụng, 1 xe ô tô cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh, Nguyễn Ngọc Thắng khai nhận thuê địa điểm trên để kinh doanh lounge. Do hoạt động không hiệu quả, từ đầu năm 2025, Thắng tìm nguồn mua khí cười qua mạng xã hội, nhập các bình khí loại 2kg với giá khoảng 2.450.000 đồng/bình, sau đó chỉ đạo nhân viên bơm vào bóng bay để bán cho khách sử dụng tại chỗ nhằm thu lợi bất chính.

Cơ sở kinh doanh khí cười bị cơ quan công an phát hiện. Ảnh: CACC

Tại cơ sở, Thắng thuê khoảng 30 nhân viên, phân công thành nhiều bộ phận như quản lý, thu ngân, giám sát, phục vụ, an ninh… Dưới sự điều hành của Thắng, các nhân viên bán “bóng cười” cho khách với giá 187.620 đồng/quả, thu lợi khoảng 89.620 đồng/quả.

Để che giấu hành vi, các đối tượng ký hiệu “bóng cười” là “jug” trên hóa đơn, yêu cầu khách thanh toán ngay và thu lại hóa đơn để tiêu hủy. Đồng thời, Thắng chỉ đạo sử dụng tài khoản ngân hàng của nhân viên để nhận tiền, sau đó rút tiền mặt đưa lại cho mình.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nguồn cung khí cười cho cơ sở là nhóm đối tượng Chu Văn Hoàng (SN 1995, trú Nghệ An, hiện đang bỏ trốn) và Cao Minh Quang (SN 1992, trú Hà Nội); thu giữ thêm 20 bình khí N₂O từ đối tượng Quang.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.