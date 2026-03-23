Ngày 23/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển và buôn bán hàng cấm xuyên biên giới Việt Nam - Lào, thu giữ gần 710 kg pháo hoa nổ.

Đối tượng Trần Văn Trí và số tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh đã tham mưu xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo hoa nổ.

Ngày 13/3, Phòng CSKT phối hợp với Công an xã Thái Bình kiểm tra, phát hiện 1 xe ô tô tải kéo theo sơ mi rơ-moóc do Trần Văn Trí (SN 1990, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ, ngụy trang tinh vi dưới 60 tấn sắn khô.

Quá trình đấu tranh, Trí khai nhận số pháo hoa nổ trên do người phụ nữ Việt Nam tên “Phan Hương”, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, đang sinh sống tại Lào thuê vận chuyển về Tuyên Quang với số tiền 90 triệu đồng.

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Trí để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Đối tượng Phan Thanh Hương. Ảnh: CACC

Đồng thời, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng (Lào) rà soát nhân thân và xác minh được đối tượng “Phan Hương” tên thật là Phan Thanh Hương (SN 1963, trú phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang).

Qua quá trình giáo dục, thuyết phục, vận động, ngày 19/3, Phan Thanh Hương đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Sáng 23/3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án.